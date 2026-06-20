Brian Brobbey was de held van de dag bij Oranje. Binnen iets meer dan een kwartier schoot hij Nederland op 2-0 tegen Zweden. Hij werd door Koeman voor het eerst op een eindtoernooi in de basis gezet en dat vertrouwen betaalde hij dubbel en dwars terug. Vooral over het eerste doelpunt ontstond veel enthousiasme. "De schoonheid zat hem vooral in het buitenkantje rechts."

In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast raakt men maar niet uitgepraat over het optreden van Brian Brobbey bij Oranje. Hij stond enigszins verrassend in de basis en liet gauw zien waarom. Hij scoorde al na vijf minuten de 1-0. "Die goal is exact waar je Brobbey voor in het team wil hebben", gooit Oranje-watcher Rick Kraaijeveld op. "Er kwam een lange bal vanuit de verdediging, hij legde die schitterend terug op Reijnders om vervolgens door te rennen naar de goal om zelf te scoren."

Kwaliteit van Brobbey

Maaskant genoot ook van die eerste goal. De schoonheid zit volgens hem in één klein detail. "Dit was een perfect lopende aanval", reageert hij. "De schoonheid zat hem vooral in het afleggen van de bal op Reijnders. Met buitenkant rechts, een beetje halfhoog. Om dan daarna die sprint te trekken, dan kom je volledig in de kracht van Brobbey te spelen."

Het valt Seuntjens op dat Brobbey zich enorm heeft ontwikkeld bij Sunderland ten opzichte van zijn tijd bij Ajax. "Je kan dan de vraag stellen wat er bij Ajax is gebeurd, maar dat hij een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt in de Premier League staat buiten kijf. Hij is echt megasterk en ook in de Premier League houdt hij de centrale verdedigers van zich af alsof het pupillen zijn."

Wat te doen met Malen?

Toch blijft de vraag wat er nu met Malen moet gebeuren. De spits van AS Roma kreeg vanaf het begin van de WK-periode de voorkeur in de spits, maar lijkt nu ingehaald door Brobbey. Hij stond nu op de rechtsbuitenpositie, maar daar klopt Crysencio Summerville op de deur. "Ik denk dat hij gewoon wil spelen. Op de rechterkant komt hij iets meer op zijn natuurlijke positie. Daar kan hij prima uit de voeten, maar hij heeft wel concurrentie", vindt Maaskant.

En die concurrentie is juist goed, stelt de oud-trainer. Het feit dat verschillende mensen in de aanval strijden om een basisplek, doet de ploeg alleen maar goed. "Je moet ook als team functioneren, maar tegelijkertijd is er een onderlinge concurrentiestrijd die de boel op scherp houdt. Als speler moet je scherpte hebben op dat toernooi; dat je altijd wil spelen. Die honger ga je ook op de trainingen zien", verzekert Maaskant.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Ralf Seuntjens en Robert Maaskant de euforie na de 5-1 overwinning van Nederland op Zweden. Er wordt een dikke pluim gegeven aan Ronald Koeman voor zijn gedurfde keuzes in de opstelling.

Brian Brobbey is de gevierde man bij Oranje, maar Robert Maaskant voorziet nog altijd een rol voor Memphis Depay in de volgende wedstrijd tegen Tunesië. Ook wordt Cody Gakpo van advies voorzien en bespreken ze de komst van het koningshuis bij de wedstrijd. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

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