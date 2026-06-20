Brian Brobbey heeft zich in een bijzonder rijtje geschoten op het WK voetbal. Hij scoorde binnen zestien minuten twee keer voor Oranje en zet daarmee de ploeg van Ronald Koeman op rozen. Zelf heeft hij er vooral een mooie statistiek bij. Hij is één van de weinige spelers die zó snel twee doelpunten achter elkaar maakt.

Iedereen was enigszins verrast met de keuze van Ronald Koeman. Niet Donyell Malen of Memphis Depay, maar Brian Brobbey werd in de spits gezet bij het Nederlands elftal tegen Zweden. Dat vertrouwen werd al gauw beloond. In de vijfde minuut was het al raak.

Brian Brobbey

Nadat hij zelf een lange bal vanuit achteren controleerde en klaarlegde voor Tijjani Reijnders, rende hij naar de spitspositie. De bal werd naar Gakpo gespeeld, die vervolgens een piekfijne voorzet gaf. Brobbey rondde af en zette Oranje al snel op voorsprong, maar daar zou het niet bij blijven.

Illuster rijtje

Er waren iets meer dan zestien minuten gespeeld en toen scoorde hij alweer. Ditmaal kwam de bal van de rechterkant, een voorzet van Dumfries tikte hij ook in het netje. Met deze twee doelpunten schiet hij zich in een illuster rijtje. Hij krijgt gezelschap van namens als Ronaldo (R9), Lucas Podolski en Gary Lineker.

Er zijn niet zoveel spelers die zo snel achter elkaar twee doelpunten scoorden op een WK. Podolski heeft momenteel de snelste tijd neergezet met 11 minuten en 35 seconden, toevallig ook tegen Zweden. Daarna volgt de Braziliaan Ronaldo in 2002 tegen Costa Rica. Hij had toen 12 minuten en 16 seconden nodig. Op de derde plek staat Gary Lineker, hij scoorde in 1986 tweemaal tegen Polen en had daar 13 minuten en 46 seconden voor nodig.

Brobbey komt daar net achter. Hij scoorde zijn twee doelpunten tegen Zweden in 16 minuten en 12 seconden. Daarmee beloont hij het vertrouwen van Koeman.

WK voetbal

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