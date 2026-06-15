Dick Advocaat heeft geschiedenis geschreven met Curaçao op het WK voetbal. Voor het eerst in de historie van Curaçao speelden zij op het WK en dat deed iets met de Nederlandse trainer. Bij de opkomst van Curaçao en Duitsland kon Advocaat de tranen niet bedwingen. Een prachtig moment vond Hedwiges Maduro. "Dat is een moment om van te genieten", vertelt hij in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

De eerste wedstrijd van Curaçao op het WK was direct een flinke kluif: ze speelden tegen grootmacht Duitsland en gingen logischerwijs hard onderuit. Er werd met 7-1 verloren, maar daar zal niemand echt van balen. Het debuut van het Caribische eiland was een groot feest en soms zelfs emotioneel. Toen beide teams het veld opkwamen en Advocaat zijn mannen daar zag staan, werd hij emotioneel.

Tranen van Dick Advocaat

Dat begrijpt Hedwiges Maduro, die Curaçaose roots heeft, maar al te goed. "Ze hebben zo hard gewerkt en dat weten wij niet want wij kijken van buitenaf. Er zijn vast en zeker dingen intern ook gebeurd die wij niet weten. Als je dan in één keer tegen Duitsland staat, op een WK, in een vol stadion. Sommige jongens die hij twee jaar geleden leerde kennen waren toen nog amateurs. Dat is natuurlijk bizar en ook een genietmoment."

Situatie van zijn dochter

Robert Maaskant genoot ook van de mooie momenten van Curaçao maar hij denkt ook dat er wat anders speelt bij Advocaat. "Dat is natuurlijk de situatie van zijn dochter." Eerder stopte Advocaat abrupt als bondscoach omdat zijn dochter ernstig ziek was. Inmiddels slaan de behandelingen aan en kwam hij ook weer terug bij Curaçao. "Dat is ook een ding dat op zo'n moment wel binnenkomt", durft Maaskant te verzekeren.

Iedereen aan tafel is zich ook bewust van het feit dat Advocaat sowieso al een emotionele man is, die volledig opgaat in het moment. Zo ook bij de 1-1 die Curaçao scoorde. "Prachtig moment", roept Maaskant. "Dat klassieke juichen met die twee armen in de lucht."

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreekt Damian Vlottes met oud-trainer Robert Maaskant, ex-voetballer Hedwiges Maduro én voetbalwatcher Rick Kraaijeveld het actuele WK-nieuws. In deze aflevering gaat het onder meer over de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal.

Daarnaast spreekt Maaskant zijn ergernis uit over de reacties binnen de Oranje-selectie én worden de tranen van Dick Advocaat besproken. De Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast is te bekijken en beluisteren via de bekende podcastplatforms.

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