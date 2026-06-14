Voor Dick Advocaat was het een avond vol emoties. Het volkslied bracht hem al voor de aftrap tot tranen en de 7-1 nederlaag tegen Duitsland deed pijn. Maar de strijdlust van zijn spelers en de blijdschap van de supporters maakten indruk op de oudste bondscoach ooit op een WK. Opgeven is geen optie voor Advocaat en zijn Curaçao, dus gaat de blik alweer vooruit.

Advocaat deed na afloop geen moeite om zijn emoties te verbergen. "Ik had het voor de wedstrijd moeilijk", bevestigde hij bij de NOS. "Ja, er kwamen tranen. De mensen zijn zo blij en enthousiast dat ze er nu ook echt een keer bij zijn op een WK. Het zal de leeftijd wel zijn maar het volkslied geeft mij dan emoties."

Na afloop zag hij een swingend en juichend vak vol Curaçao-supporters. "Na afloop moet ik dan ook niet te lang op het veld staan, al die blije mensen, het doet iets met mij. Zelfs na 1-7 zijn ze trots en blij, dat is echt bijzonder. Tenminste, ik heb het nog nooit meegemaakt."

Realistische Dick Advocaat na oorwassing

Over de wedstrijd zelf was Advocaat eerlijk. "Duitsland was echt te sterk. We hadden er maximaal een 4-1-nederlaag van verwacht, maar Duitsland was gewoon beter dan wij. We hebben zelf ook nog een paar doelpunten te makkelijk weggegeven."

Toch wilde hij de nederlaag niet te lang laten hangen bij zijn spelers. "Ik wil niet dat ze nu met een slechte bui terugkeren op het trainingsveld. Over een paar dagen is er weer een wedstrijd. Dan moeten we er weer staan."

Broers Bacuna

Ook aanvoerder Leandro Bacuna blikte na afloop vooruit. De oudste van de voetballende broers Bacuna, die samen op het middenveld speelden, was trots ondanks de zware uitslag. "We hebben iets moois gedaan. We hebben zelfs een doelpunt gemaakt. Het eerste doelpunt ooit op een WK", zei hij.

"Nu moeten we kijken of we tegen Ecuador of Ivoorkust punten kunnen pakken." Zijn broer Juninho sloot zich daarbij aan. "We willen de mensen nog meer geven. Daar gaan we voor strijden."

Curaçao blijft knokken

Advocaat liet er geen twijfel over bestaan dat Curaçao zich niet zomaar neerlegt bij de rol van verliezer. "Ik ben er niet bang voor dat er nu iets in de groep sluipt. Daar zijn het de jongens simpelweg niet voor, ze zullen tegen Ecuador en later tegen Ivoorkust er weer voor vechten." De bondscoach kijkt met vertrouwen vooruit. "We gaan knokken om te verrassen tegen Ecuador en Ivoorkust. En als we niet verrassen, dan zijn we nog steeds blij dat we deel hebben genomen aan het grootste toernooi ter wereld."

Ecuador is de volgende tegenstander voor Curaçao. Zondag 21 juni speelt de ploeg van Advocaat in Kansas City en gaat het weer vol de strijd aan voor een resultaat.

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