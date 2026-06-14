Curaçao leek bij het WK voetbal te moeten vrezen voor een pak slaag nadat Duitsland al na vijf minuten op voorsprong kwam. De ploeg van Dick Advocaat deed tot ieders verbazing echter na zo'n twintig minuten wat terug met de eerste goal ooit op het WK. Dat zorgde voor een waar volksfeest in het stadion.

Curaçao verbaasde vriend en vijand door zich überhaupt te plaatsen voor het WK. De kenners gaven de ploeg van de 78-jarige Advocaat dan ook weinig kans in de groepsfase en waren van mening dat de WK-debutant in de eerste wedstrijd tegen titelkandidaat Duitsland waarschijnlijk moest vrezen voor een oorwassing.

Dat scenario leek uit te komen nadat Felix Nmecha de Duitsers al na een paar minuten op voorsprong schoot. Duitsland kreeg daarna nog meer kansen, maar ook Curaçao beet verrassend van zich af. In de 21e minuut leidde dat zelfs tot de eerste WK-goal ooit voor het piepkleine land. De ploeg van Advocaat bereikte na een goede aanval het strafschopgebied van de Duitsers en daar viel de bal plotseling voor de voeten van Livano Comenencia.

Hij dacht geen seconde na en haalde uit richting het Duitse doel. De bal werd onderweg nog getoucheerd door een been van een tegenstander en daardoor kon doelman Manuel Neuer niet meer op tijd reageren: 1-1.

Na de allereerste goal ooit van Curaçao barstte er in het stadion een waar volksfeest los. De spelers, staf en de fans gingen volledig uit hun dak en daarbij leken zij nauwelijks te kunnen geloven wat er net gebeurd was.

Bondscoach Advocaat stak zijn armen uitbundig de lucht in na het historische doelpunt en werd enkele seconden later emotioneel door het feest in het stadion. De trainer was ook rond de aftrap al emotioneel, toen was te zien dat hij de tranen wegveegde met een zakdoekje.

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