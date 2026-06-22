Twee dagen na de overtuigende overwinning van Oranje op Zweden werd Denzel Dumfries door de KNVB naar voren geschoven voor de persconferentie in Kansas City. De rechtsback kreeg vragen over van alles en nog wat: van zijn aanstaande transfer naar Real Madrid tot de fysieke staat van zijn ploeggenoten en het opmerkelijke trainingsmoment met Wout Weghorst. "Ik heb geluk dat jullie niet al mijn trainingen zien", grapte Dumfries.

De sfeer op de training van Oranje lijkt er goed in te zitten. Met nog drie dagen tot het duel met Tunesië trainde Oranje weer met de volle selectie. Ook Quinten Timber, die het duel met Zweden moest missen vanwege een lichte hersenschudding sloot weer aan bij de groep. Om even bevestiging te krijgen van de fitheid van de spelers kreeg Dumfries vanuit de volle perszaal de vraag of hij even als getuige een update kon geven over de fysieke gesteldheid van de selectie.

En dat deed Dumfries alsof hij al jaren bondsarts was. "Volgens mij is iedereen fit. Het ziet er allemaal goed uit. Het blauwe oog van JP (Jan Paul van Hecke, red.) is verdwenen, Summerville heeft nog een klein verbandje boven zijn wenkbrauw en met Timber gaat het ook goed. Hij heeft meegetraind en zit er goed in", somde hij op. Toen hem vervolgens werd gevraagd of hij tegenwoordig dokter was, reageerde Dumfries droogjes: "Ik ben geen dokter, maar hij vroeg of ik het wilde vertellen, dus dat heb ik even kort gedaan."

Veelbesproken moment Weghorst

Op de open training een dag eerder ging het er stevig aan toe tijdens een positiespel. Een duel tussen Wout Weghorst en Lutsharel Geertruida trok daarbij de aandacht, nadat de verdediger schreeuwend naar de grond ging na een tackle van de spits. De beelden zorgden voor de nodige speculatie over een mogelijke blessure. Daarvan is geen sprake, Geertruida stond een dag later gewoon weer op het trainingsveld met zijn ploeggenoten.

Volgens Dumfries werd het incident ook groter gemaakt dan het daadwerkelijk was. "Ik heb gewoon een hele goede training gezien. Ik ben blij dat de media er niet altijd is als ik train, want dan kun je ook zo'n compilatie maken van mij. Wout is een jongen die er altijd vol voor gaat en belangrijk is voor de groep. Dit soort momenten horen erbij. Ik vond het een hele normale trainingssituatie en volgens mij was er uiteindelijk ook gewoon niks aan de hand."

Nederland - Tunesië

Na de overtuigende 5-1 overwinning op Zweden wacht voor Oranje donderdag de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal. In het Arrowhead Stadium in Kansas City neemt de ploeg van Ronald Koeman het op tegen Tunesië. De aftrap is om 18.00 uur lokale tijd, wat neerkomt op 01.00 uur Nederlandse tijd in de nacht van donderdag op vrijdag. Nederland heeft na het gelijkspel tegen Japan en de zege op Zweden uitstekende papieren om de knock-outfase te bereiken, maar zal tegen Tunesië nog één keer vol aan de bak moeten om de groepsfase succesvol af te sluiten.

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