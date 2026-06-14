Dick Advocaat heeft zich strijdlustig getoond op de laatste persconferentie voor het debuut van Curaçao op het WK voetbal. Ondanks dat ze een wereldteam als Duitsland treffen, ziet Advocaat kansen voor het eiland. "De teamvreugd is ongekend", klinkt het op de persconferentie.

Wat de uitslag ook wordt, het gaat een historische avond worden voor iedereen die Curaçao een warm hart toedraagt. Het Caribische eiland gaat dan hun eerste WK-wedstrijd ooit spelen en wel direct tegen Duitsland. Niet een makkelijke tegenstander, kan je stellen met gevoel voor understatement. Toch benadert Dick Advocaat het positief. "We lopen niet alleen maar naar achter. We proberen de kansen die er komen te benutten."

Amateurs winnen ook van profs

Toch zal dat tegen Duitsland, absoluut de zwaarste tegenstander in de groep, knap lastig worden. "Duitsland is de topfavoriet. Zelfs voor de WK-winst", stelt Advocaat. "Maar iedere ploeg waar we tegen spelen, gaan we het zo moeilijk mogelijk maken. We zijn een heel klein landje, vergeleken met Duitsland." Daarna maakt Advocaat een vergelijking met het clubvoetbal: "In Nederland winnen amateurs ook weleens van profs."

Het mag dus duidelijk zijn dat Advocaat volle bak strijd zal leveren met zijn spelers. Geen enkele tegenstander mag het makkelijk krijgen tegen Curaçao. "Wij zijn een heel klein land vergeleken met Duitsland, maar we gaan het hen zo moeilijk mogelijk maken. We zijn een vervelende ploeg om tegen te spelen."

Warme band met het team

Leandro Bacuna, de aanvoerder die naast hem zat, is net zo strijdlustig als de Haagse trainer. Het zegt genoeg over de onderlinge verstandshouding binnen de spelersgroep met de staf. "Er is zoveel teamvreugd, dat is ongekend", legt Advocaat uit. "Voor het eiland is het geweldig wat we de laatste twee jaar hebben laten zien."

De 78-jarige trainer is de eerste om toe te geven dat dit hem ook niet onberoerd heeft gelaten. "Na twee jaar werken met deze groep en alles wat er rondom het elftal is veranderd, word je vanzelf ook een beetje Curaçaoënaar", vertelt hij. Daarom wil hij er graag het beste van maken op het WK en heeft hij een belofte aan de fans. "We gaan niet naar een Wk om figurant te zijn. We willen laten zien wat we kunnen en misschien zit er na drie wedstrijden wel een verrassing in."

WK voetbal

Curaçao speelt zondag om 19.00 uur tegen Duitsland en speelt later in de groep nog tegen Ecuador en Ivoorkust.

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