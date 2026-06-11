Op het WK voetbal worden er zoals altijd een hoop veranderingen doorgevoerd. Eén daarvan is goed zichtbaar bij de scheidsrechters. Zij dragen tijdens dit toernooi namelijk allerlei apparatuur op hun hoofd. Dit is waarom.

Het was bij de eerste wedstrijd van het WK direct een opvallend beeld. De Braziliaanse scheidsrechter Wilton Sampaio heeft weinig haar meer op zijn hoofd, maar ter compensatie was er daar wel allerlei apparatuur te vinden.

Uiteraard heeft de arbiter zoals altijd een microfoon zodat hij met zijn assistenten en de VAR kan praten. Aan zijn oor hing echter ook een ander soort apparaatje. Dat is een kleine camera en die gaan we ook bij de andere 103 wedstrijden tijdens dit WK zien.

Dat is een primeur in de geschiedenis van het WK, want nooit eerder droegen de arbiters een camera. Met het apparaat werd vorig jaar tijdens het WK voor clubs al getest en dat experiment beviel dusdanig goed dat besloten is de camera's ook tijdens het wereldkampioenschap voor landen te gaan gebruiken.

De beelden van de camera kunnen door tijdens de wedstrijden ook worden uitgezonden. Op die manier krijgen kijkers een beter beeld van hoe het is voor een scheidsrechter om een beslissing te nemen. Het wordt echter niet alleen gebruikt voor momenten waarop hij een moeilijk besluit heeft moeten nemen. Ook bij kansen of doelpunten gaan de beelden getoond worden.

Danny Makkelie

De camera zal door alle arbiters worden gedragen tijdens dit WK en dus ook door Danny Makkelie. Hij is de enige Nederlandse scheidsrechter op dit toernooi. Makkelie fluit op zondag zijn eerste wedstrijd op het WK. Hij is door de FIFA aangesteld voor het duel tussen de Verenigde Staten en Paraguay. Makkelie floot vorig jaar op de WK voor clubs en weet hoe het is om de camera bij zich te dragen.

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