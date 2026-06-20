Debuteren op het WK voetbal en direct van grote waarde zijn voor je land. Het is iets wat maar weinigen zijn gegeven. Dat is precies het droomscenario dat zaterdagavond is uitgekomen voor Brian Brobbey. De revelatie dit seizoen van Sunderland zet zijn goede vorm uitstekend door bij Oranje. In het tweede duel van deze groepsfase zette Brobbey Nederland al razendsnel op voorsprong tegen de Zweden, waarna hij even later de marge verdubbelde. Maar wie is deze nieuwe ster van Oranje eigenlijk?

Brobbey werd op 1 februari 2002 geboren in Amsterdam. De oersterke spits begon zijn voetbalcarrière bij AFC en werd op zevenjarige leeftijd opgepikt door het grotere broertje Ajax. Sinds 2010 doorliep Brobbey de gehele jeugdopleiding van de recordkampioen. Daarmee trad hij in de voetsporen van zijn andere voetballende broers Kevin Luckassen en Derrick Luckasen, die op hun beurt in de jeugd van AZ speelde en het uiteindelijk beiden schopte tot het profvoetbal.

Groot talent bij Ajax

De imponerende spits speelde in de jeugdopleiding van Ajax onder meer samen met zijn goede vrienden Kenneth Taylor en Ryan Gravenberch. Met die laatste schittert hij nu ook bij Oranje op dit WK. Op 15 oktober 2018 debuteerde Brobbey in het betaald voetbal namens Jong Ajax, in de uitwedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van PSV. Een mooie toekomst leek in de sterren geschreven, maar het volgende seizoen belemmerde blessures zijn ontwikkeling.

Desondanks maakte hij eind 2020 zijn competitiedebuut voor de hoofdmacht van Ajax tijdens de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (5-2). In de tweede helft kwam hij in de ploeg en maakte hij zoals ze vele andere debutanten bij Ajax een doelpunt. Toch kon Brobbey niet een basisplaats afdwingen, waardoor hij uiteindelijk besloot om zijn aflopende contract niet te verlengen.

RB Leipzig en terugkeer naar Amsterdam

Nadat Brobbey in 2021 kampioen werd met Ajax kwam zijn periode bij zijn jeugdliefde tot een einde. De Amsterdammer liet zijn stad achter zich en vertrok naar RB Leipzig. In de Bundesliga kwam hij echter niet tot wasdom en kwam hij slechts veertien keer in actie tot aan de winterstop. Om die reden werd er naar een oplossing gezocht en werd hij voor een half seizoen verhuurd aan Ajax. Daar was hij direct van grote waarde, maar een blessure gooide roet in het eten.

Ondanks het feit dat zijn fitheid hem lange tijd aan de kant hield besloten de Amsterdammers hem 'terug naar huis' te halen. Met dik zestien miljoen euro werd er flink in de buidel getast voor het jeugdproduct. Toch bleef zijn fysiek altijd een aandachtspunt. De bonkige spits hield zichtbaar moeite om een volledige wedstrijd uit te spelen. Zo moest Brobbey onder Francesco Farioli de minuten delen met Wout Weghorst. Onder de Italiaan kreeg hij wel de voorkeur al bleef zijn doelpuntenproductie achterwegen met slechts vier treffers.

Sunderland

In de slotfase van de competitie vergooiden Brobbey en Ajax de titel aan PSV, waarna de tweede periode van de spits in Amsterdam te einde kwam. Dankzij de specifieke kwaliteiten van de Nederlander met een verdediger in zijn rug groeide de concurrentie in de Ajax-spits. Uiteindelijk was het Sunderland dat 20 miljoen euro voor hem neerlegde.

In zijn eerste seizoen in de Premier League groeide Brobbey direct uit tot publieksfavoriet. Zo was hij de matchwinner in de derby op bezoek bij Newcastle United. Mede dankzij het sterke optreden van Brobbey die goed was voor zeven doelpunten eindigde promovendus knap op de zevende plaats, waarmee Sunderland Europees voetbal veiligstelde.

WK voetbal

Na een succesvol eerste seizoen bij Sunderland moest het vizier vervolgens al snel richting het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Brobbey moet bij Oranje de concurrentie aangaan met Donyell Malen, Memphis Depay en Wout Weghorst. In de openingswedstrijd van het WK tegen Japan moest hij dan ook genoegen nemen met een invalbeurt. Na de gelijkmaker van Japan kwam hij in het veld om de schade te herstelen, maar dat mocht niet meer baten.

Daardoor was de confrontatie met Zweden in het volgende duel belangrijk. Bondscoach Ronald Koeman greep in en maakte plaats voor Brobbey in de spits. Dat vertrouwen betaalde de Amsterdammer dubbel en dwars uit met een superieure eerste helft. De spits van Sunderland opende de score in de vijfde minuut de score op aangeven van Cody Gakpo. Tien minuten later verdubbelde hij de voorsprong. Dit keer gaf Denzel Dumfries de assist.

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