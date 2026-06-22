Guus Til maakte zaterdag in het duel tegen Zweden als invaller zijn WK-debuut namens Oranje. De stemming bij de spelers van het Nederlands elftal was na de afgetekende 5-1 overwinning natuurlijk erg goed en dat zorgde er na afloop voor dat de PSV'er zijn vriendin Britt Stefels in de armen vloog. Het koppel deelde lange tijd weinig uit hun privéleven, maar dat lijkt met het WK veranderd. Dit is wat we weten van de partner van Til.

Til is al jaren een gewaardeerde kracht bij PSV en werd met de club de afgelopen drie seizoenen kampioen van Nederland. Coaches vinden de voetballer vaak prettig om op te stellen, want hij gaat altijd voluit. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat bondscoach Ronald Koeman hem besloot mee te nemen naar het WK voetbal.

De 28-jarige Til kreeg in de voorbereiding een opmerkelijke rode kaart tegen Oezbekistan, maar beleefde het hoogtepunt in een Oranje-shirt met zijn invalbeurt tegen Zweden. Hij mocht het laatste half uur meedoen en droeg zo ook een steentje bij aan de 5-1 zege.

Dat mooie moment vierde Til na afloop met zijn geliefde Britt Stefels. Op haar Instagram deelt zij onder meer een foto waarop de twee elkaar in armen vallen na het duel. Stefels plaatst nog meer foto's waarbij ze een inkijkje geeft in haar avonturen tijdens het WK. "Herinneringen maken in Houston", schrijft ze bij het bericht.

Creatieve vriendin Guus Til

Til en Stefels hebben sinds 2019 een relatie, maar de voetballer geeft zelden wat prijs over zijn privéleven. Op zijn sociale media zijn wel enkele foto's met zijn geliefde te vinden, maar verder staat zijn account op Instagram vooral vol met beelden van zijn voetbalcarrière. Stefels lijkt het wel prima te vinden om niet in de spotlights te staan, maar sinds kort geeft zij vaker een inkijkje in haar leven.

Ook zij plaatste af en toe wel een foto met Til, maar toch stond haar Instagram vooral in het teken van wat ze in het dagelijkse leven doet. De laatste tijd is er echter ook meer ruimte voor haar privéleven op het platform. Vorige maand deelde ze tenslotte al een reeks foto's van haar vakantie in Italië met de PSV-speler.

Als het Nederlands elftal nog een keertje creativiteit nodig heeft dan zijn ze bij de geliefde van Til overigens aan het goede adres. Stefels is namelijk zowel kunstenares als interieurdesigner. Ze maakt als kunstenares voornamelijk schilderijen met olieverf en geeft daar ook workshops over.

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