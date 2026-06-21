Dat de vrouwen en vriendinnen van de voetballers de nodige aandacht op zich weten te vestigen tijdens een WK, is vrij gebruikelijk. Bij Duitsland is het dit keer echter de vriendin van bondscoach Julian Nagelsmann die met haar gedrag nogal wat vragen oproept.

Lena Wurzenberger en Nagelsmann zijn sinds 2022 samen. Ze leerden elkaar kennen toen zij als journaliste voor het Duitse Bild verslag deed van Bayern München, waar hij destijds trainer was. De romance zorgde al vroeg voor ophef: kort voor Nagelsmanns ontslag bij Bayern in maart 2023 lekte er informatie uit de kleedkamer naar het medium.

Bewijs dat Wurzenberger daar iets mee te maken had, is er nooit geweest, maar de timing was ongelukkig. Ze legde haar journalistieke werk neer, werkte nog even als politieverslaggeefster en stapte uiteindelijk over naar een communicatiefunctie bij BMW.

Irritatie door Lena Wurzenberger

Op het WK is Wurzenberger volgens Bild vrijwel dagelijks aanwezig in het Amerikaanse trainingskamp van Duitsland in North Carolina. Ze keek al toe vanaf een balkon tijdens de voorbereiding in Frankfurt, bleef na de ruime zege op Curaçao (7-1) nog even kijken hoe de wisselspelers hun cooling-down afmaakten en vergezelde Nagelsmann terug naar het teamhotel. De volgende ochtend fietsten ze samen naar de training.

Het Duitse medium stelt nog nooit te hebben meegemaakt dat een 'Duitse first lady' zo nadrukkelijk aanwezig geweest bij een WK. Dat ontgaat de spelers ook niet. Lokale verslaggevers speculeerden dat het lastig is om volledig open te zijn aan tafel wanneer 'de vrouw van de baas in de kamer is'. De 34-jarige Wurzenberger zou voor 'nogal wat opschudding' zorgen binnen de selectie, simpelweg omdat ze er zo vaak bij is.

Lothar Matthäus mengt zich

Ook Duitse voetballegende Lothar Matthäus mengde zich in de discussie. De recordinternational, goed voor 150 interlands voor Die Mannschaft, liet op de Duitse televisie weten dat de constante aanwezigheid van Wurzenberger verre van ideaal is. "Ze zou wat mij betreft niet zo vaak in beeld moeten zijn."

Matthäus noemde het normaal dat de partners van de spelers het hotel bezoeken op vrije dagen. Maar diezelfde regel zou wat hem betreft niet voor de coach moeten gelden.

Duitsland - Ivoorkust

Nagelsmann laat ondertussen weinig merken van de commotie. Na overwinningen klimt hij regelmatig de tribune op om Wurzenberger een kus te geven, ze draagt dan een Duits shirt met vlaggen op haar wangen geschilderd. Zaterdagavond nam Duitsland het in Toronto op tegen Ivoorkust en opnieuw werd ze middelpunt van de belangstelling op de tribune.

Duitsland won overigens met 2-1, dankzij een doelpunt in blessuretijd. Omdat Curaçao erin slaagde een punt te pakken tegen Ecuador, zijn de Duitsers na twee wedstrijden al zeker groepswinst.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover