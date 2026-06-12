Danny Makkelie is één van de 52 hoofdscheidsrechters die actief zijn op het WK voetbal. De Nederlander hoopt op persoonlijk vlak dat Oranje niet ver komt, want dat zou zijn kansen op bijvoorbeeld een halve finale of finale aanzienlijk vergroten. Ook voor zijn portemonnee zou dat niet slecht zijn, want de arbitrage wordt naar verluidt dikbetaald om het eindtoernooi in goede banen te leiden.

Hoewel de FIFA officieel geen woord zegt over de uitkeringen aan de scheidsrechters, VAR's, grensrechters en andere officials, zijn er her en der op het internet wel wat (ruwe) schattingen te vinden. Zo weet het Engelse The Times te onthullen dat alleen het startbedrag al verdubbeld is ten opzichte van het WK 2014 in Brazilië. Op het WK in Qatar lag het bedrag op 70.000 dollar (60.000 euro) en zou nu op 100.000 dollar (86.000 euro) liggen.

Bedrag per wedstrijd

Dat is dus alleen nog maar de fee voor het meedoen op het WK, daarnaast worden er ook bedragen per wedstrijd als vergoeding uitgekeerd. In de groepsfase zou het gaan om een bedrag van 2000 dollar (ruim 1700 euro). Dat is op basis van een exclusieve bron uit de scheidsrechterscommissie van de FIFA, die een journalist op X deelde. Hoe verder een hoofdarbiter in het toernooi komt, hoe hoger ook de bonus wordt. Richting de finale loopt het wedstrijdbedrag al op richting de 4300 euro.

Omdat het WK 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico het grootste WK ooit is, wil de FIFA dat volgens The Times ook tot uiting laten komen in de beloning voor de beste scheidsrechters ter wereld. Daarom zouden de wedstrijdpremies ook nog veel hoger kunnen liggen en wordt er online gesproken over bedragen tussen de 2500 en 4300 euro per groepsduel en zelfs 8600 euro in de knock-outfase.

Exorbitant totaal

De scheids die tot de meeste duels komt en dan waarschijnlijk ook de finale mag doen, zou met zijn totale verdiensten dan uitkomen op een exorbitant bedrag van bijna 260.000 euro.

Andere premies voor assistent-scheidsrechters

Assistent-scheidsrechters en VAR's bewandelen een ander pad met betrekking tot hun beloning en zouden alleen zo'n 21.000 euro aan startpremie krijgen, ongeacht hoeveel en welke wedstrijden ze in goede banen moeten leiden met hun collega's.

Nu al veel te doen over arbitrage

Het WK voetbal begon al met diverse opvallendheden rond de scheidsrechters. Zo werd de Somalische arbiter Omar Artan geweigerd aan de grens en teruggestuurd, nog voordat hij ook maar één duel kon fluiten. Bij de openingswedstrijd Mexico - Zuid-Afrika gaf de Braziliaan Wilton Sampaio drie keer rood en baarde hij opzien met zijn onverstaanbare uitleg over een VAR-beslissing tijdens een zogeheten on-field-review.

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