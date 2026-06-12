Scheidsrechter Danny Makkelie maakt eerder zijn opwachting op het WK dan het Nederlands elftal. De enige arbiter uit eigen land verzorgt de openingswedstrijd van de Verenigde Staten. Dat doet de 43-jarige scheids midden in de Nederlandse nacht in Los Angeles. Hij heeft een prachtige wedstrijd gekregen en zal wereldwijd vol in de aandacht staan.

Makkelie fluit het duel van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay op zaterdag 13 juni (03.00 uur aftraptijd in Nederland). Terwijl Nederland slaapt zal de rest van de wakkere wereld kijken naar het duel, dat voorafgegaan wordt aan een nieuwe openingsceremonie vol sterren.

Geen Rob Dieperink op WK

Verder bestaat het team van scheidsrechters uit twee Japanners, van wie Yusuke Araki de vierde official zal zijn en Jun Mihara de reserve-assistent-scheidsrechter. De Spanjaard Carlos del Cerro Grande is de VAR van dienst. Eigenlijk zou Rob Dieperink als VAR met Makkelie naar het WK meegaan. Wereldvoetbalbond FIFA heeft besloten hem niet meer aan te stellen na een incident in een hotel in Londen, waarbij de Nederlander werd gearresteerd.

De Verenigde Staten en Paraguay zijn ingedeeld in groep D. Daarin zitten verder Australië en Turkije.

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Derde WK voor Danny Makkelie

De 43-jarige Makkelie staat voor zijn derde WK-deelname. In 2018 in Rusland was de Nederlander een van de dertien videoscheidsrechters. Bij het WK van 2022 in Qatar leidde Makkelie als scheidsrechter in de groepsfase de wedstrijden Spanje - Duitsland en Polen - Argentinië.

Los Angeles Stadium

Het stadion in Los Angeles is een van de modernste van het WK en kostte 5,5 miljard dollar. Daarmee is het met afstand het duurste onderkomen. Het is de thuisbasis van twee NFL-teams: Los Angeles Rams en Los Angeles Chargers. In 2022 was het zogeheten SoFi Stadium de gastheer van de Super Bowl, die toen gewonnen werd door de Rams. Zij werden daarmee het tweede team dat de Vince Lombardi Trophy in eigen stadion in de lucht hield.

Los Angeles Stadium telt in totaal acht wedstrijden, ook België komt er in de poulefase in actie. Ook wordt er één kwartfinale gehouden. Danny Makkelie en zijn Nederlandse collega's zijn ook getuige van een zinderende openingsshow. Onder anderen Katy Perry, hip-hop artiest Future, LISA, Rema en Anitta treden op.

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