Het grootste WK voetbal is eindelijk los. De Verenigde Staten, Canada en Mexico zijn de organiserende landen. Ditmaal was alles anders. Dat betekende dat er liefst drie verschillende openingsceremonies zijn geweest. Hieronder lees je waarom.

Voor het eerst in de geschiedenis doen er 48 landen mee aan het wereldkampioenschap voetbal.

Waarom er drie verschillende openingsceremonies zijn op het WK

Om er één groot voetbalfestival van te maken, werd besloten om in Mexico, Canada én de Verenigde Staten een openingsceremonie te houden. Het feest begon op 11 juni in Mexico-Stad, voorafgaand aan de openingswedstrijd tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. Dat was echter niet de enige keer dat fans werden getrakteerd op een voorprogramma.

Ook Canada en de Verenigde Staten kregen ieder hun eigen openingsshow. In de drie landen verschenen verschillende nationale en internationale artiesten op de tribunes van de stadions in Mexico-Stad, Vancouver (Canada) en Los Angeles (Verenigde Staten). Zij moesten de aanwezige fans een onvergetelijke avond bezorgen.

Openingsceremonie Mexico

In Mexico-Stad begon het grootste voetbalfeest op aarde. Daar begon de openingsceremonie op donderdag 11 juni. Twee absolute supersterren gaven het startsein: popicoon Shakira en de Nigeriaanse rapper Burna Boy. Zij maakten ook een van de WK-nummers: Dai Dai.

Andere optredens waren er van de Mexicaanse band Maná, Alejandro Fernández, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules en Tyla.

Openingsceremonie Canada

Vervolgens was het de beurt aan Canada, dat zijn eerste wedstrijd op het WK speelde tegen Bosnië en Herzegovina. In het Toronto Stadium werd een blik wereldberoemde artiesten opengetrokken. Michael Bublé was de bekendste van het stel. Verder traden Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, William Prince en Vegedream op. Laatstgenoemde maakte het populaire nummer Ramenez la Coupe à la Maison toen Frankrijk in 2018 wereldkampioen werd.

Openingsceremonie Verenigde Staten

Na Mexico en Canada kon de Verenigde Staten natuurlijk niet achterblijven. Daar is alles groot, groter, grootst. Ook de openingsshow in aanloop naar het duel met Paraguay werd groots aangepakt. Omdat die wedstrijd pas midden in de Nederlandse nacht begon, konden de kijkers hier maar weinig meekrijgen van de steroptredens.

De lokale heldin Katy Perry was de headliner. Zij wordt bijgestaan door rapper Future en de Zuid-Afrikaanse artiest Tyla. Het programma werd compleet gemaakt door K-popster Lisa, de Nigeriaanse artiest Rema en de Braziliaanse zangeres Anitta. Het muziekduo Dan + Shay zong vervolgens The Star-Spangled Banner, het volkslied van de Verenigde Staten.

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