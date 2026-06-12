Kijk niet raar op als er ineens straaljagers over het stadion vliegen tijdens het WK voetbal. Dat heeft alles te maken met een eeuwenoude traditie die geldt in de Verenigde Staten. Lees hieronder waarom gevechtsvliegtuigen overvliegen na het volkslied.

Wie weleens naar de Super Bowl, NASCAR of een grote honkbalwedstrijd kijkt, kent het beeld: precies tijdens de laatste noten van het Amerikaanse volkslied scheren straaljagers luid brullend over het stadion. Voor veel kijkers is het vooral een indrukwekkend spektakel, maar achter die zogeheten flyovers zit veel meer.

Hierom vliegen gevechtsvliegtuigen over bij volkslied Verenigde Staten

De Amerikaanse traditie draait namelijk om een mix van militaire training, patriottisme, marketing én geschiedenis. Officieel worden flyovers gezien als trainingsvluchten van de Amerikaanse luchtmacht of marine. Piloten oefenen daarbij op een zogenoemde 'Time Over Target' (TOT): exact op het juiste moment boven een specifieke locatie verschijnen.

Dat klinkt simpel, maar is volgens defensie een ingewikkelde precisie-oefening. Piloten moeten rekening houden met snelheid, weersomstandigheden en zelfs de exacte lengte van het volkslied The Star-Spangled Banner. Het doel? Op het perfecte moment boven het stadion vliegen, meestal tijdens de iconische slotzin: "...and the home of the brave!"

Omdat het als training wordt geregistreerd, vallen de kosten doorgaans binnen het normale trainingsbudget van de militaire basis die de vlucht uitvoert.

Perfecte reclame voor het leger

Het tonen van geavanceerde vliegtuigen en militaire precisie moet niet alleen indruk maken, maar ook jonge Amerikanen inspireren om zich aan te melden bij het leger. Die combinatie van sport en militair vertoon is in de VS al tientallen jaren normaal.

Diepe patriottische traditie

De traditie gaat zelfs terug tot de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de World Series van 1918 verschenen al militaire vliegtuigen boven sportwedstrijden om het moreel van de bevolking te versterken en steun voor de oorlog te creëren.

Na de aanslagen van 11 september 2001 kreeg het gebruik van flyovers een nóg grotere symbolische waarde. De straaljagers werden een teken van nationale trots, eenheid en steun voor veteranen en actieve militairen. Voor veel Amerikanen hoort het inmiddels net zo bij grote sportevenementen als het volkslied zelf. Ongetwijfeld zal het ook tijdens het WK gebeuren.

WK 2026

De Verenigde Staten spelen op het WK tegen Paraguay (13 juni), Australië (19 juni) en Turkije (26 juni).

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