Het Nederlands elftal wacht maandagavond de laatste test voordat het WK voetbal gaat beginnen. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt in New York een oefenduel tegen Oezbekistan, dat ook deelneemt aan het WK. Opvallend: er zijn geen fans toegestaan bij het oefenpotje.

De wedstrijd wordt afgewerkt in het Icahn Stadium in New York. Dat is een bescheiden stadion waar niet alleen voetbalwedstrijden, maar ook atletiekevenementen en rugbyduels worden georganiseerd. Het stadion is relatief nieuw en staat er pas sinds 2005, maar toch is het heilige grond. Het Icahn Stadium verving namelijk het iconische Downing Stadium, waar in de jaren '70 de legendarische voetballer Pelé voetbalde met de New York Cosmos.

Geen fans op tribunes

Het Icahn Stadium biedt slechts plek aan 5.000 man, maar tijdens Nederland - Oezbekistan zal er geen enkele fan op de tribunes mogen zitten. Toen de wedstrijd vorige maand werd aangekondigd, werd meteen duidelijk dat toeschouwers niet welkom zijn. Dat had volgens de KNVB een aantal duidelijke redenen. "Door de beperkte capaciteit van het stadion en de vele evenementen die rond die dag in New York plaatsvinden, is in overleg met de lokale autoriteiten besloten om de wedstrijd zonder toeschouwers te spelen."

Er zullen dus geen Nederlandse en Oezbeekse fans op de tribunes zitten. Dat is niet het enige opvallende aan het oefenpotje dat om 20.45 uur Nederlandse tijd in gang wordt gezet. Direct na de wedstrijd, waarin Koeman waarschijnlijk met zijn sterkste elf wil beginnen, is er nog een wedstrijdje. De spelers die niet in actie zijn gekomen spelen nog een duel van twee keer 35 minuten. Zo kunnen zij ook wat ritme opdoen. In tegenstelling tot de eerste oefenwedstrijd is het tweede, verkorte potje niet te zien op televisie. Het eerste duel is wel gewoon te zien op NPO1.

Tegenstanders op WK voetbal

Het Nederlands elftal begint zondag 14 juli aan het WK. In Groep F neemt Oranje het op tegen Japan, Zweden en Tunesië. Oezbekistan debuteert op het wereldkampioenschap. De Aziaten treffen in Groep K Colombia, Portugal en DR Congo.

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