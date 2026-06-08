Bondscoach Ronald Koeman heeft maandagavond de laatste mogelijkheid om nieuwe foefjes uit te testen voordat het WK voetbal gaat beginnen. Lees hier op welke zender je de oefenwedstrijd Nederland - Oezbekistan live kunt zien. Het duel is in New York en vindt plaats in de Nederlandse avond. Er zijn geen supporters welkom.

Er is nog genoeg werk aan de winkel voor het Nederlands elftal. Afgelopen woensdag verloor Oranje namelijk met 1-0 van Algerije in de Kuip. Een flits van Feyenoord-vleugelspeler Anis Hadj Moussa deed Koeman de nek om. Veel tijd om te rouwen hadden de spelers echter niet. Een dag later vloog de gehele selectie gezamenlijk naar New York.

Waar is laatste oefenduel te zien?

Daar staat maandagavond de laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan op het programma. Deze wedstrijd zal live te volgen zijn op NPO 3 (kanaal 3) en via de app en via een livestream op de website van de NOS. De voorbeschouwing begint om 20.25 uur, de aftrap om 20.45 uur. Alleen via de televisie zal het duel te volgen zijn. Er zijn namelijk geen supporters aanwezig.

Koeman gaf in een persconferentie van te voren aan dat het geen wisselfestijn belooft te worden aan de kant van Oranje. De basiself zal sterk gaan lijken op de opstelling van de openingswedstrijd tegen Japan. Dit komt omdat Nederland eigenlijk twee oefenduels speelt tegen Oezbekistan. Na afloop van de reguliere wedstrijd zullen beide landen het nogmaals opnemen tegen elkaar, ditmaal met wisselspelers en spelers die nog niet helemaal fit zijn. Deze wedstrijd zal twee keer 35 minuten duren en wordt niet uitgezonden.

WK-debutant

Oranje neemt het in The Big Apple dus op tegen een WK-debutant. Oezbekistan wordt gecoacht door de legendarische Italiaanse verdediger en Gouden Bal-winnaar Fabio Cannavaro. Verder is de enige sterspeler van het Aziatische land ook een centrale verdediger, namelijk Abdukodir Khusanov van Manchester City. Oezbekistan zit op het WK in een poule met Colombia, Portugal en Congo.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover