Het was een kleine verrassing die bondscoach Ronald Koeman in petto had daags voor het duel met Japan op het WK voetbal. Memphis Depay zou fit genoeg zijn om te starten. Toch wordt hem dat sterk afgeraden door de mannen aan tafel bij de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. "Hij moet pas later zijn rol krijgen in dit toernooi", aldus Robert Maaskant.

Memphis Depay kampte lange tijd met een slepende blessure, waardoor zijn fitheid op het WK in twijfel werd getrokken. Mede doordat Donyell Malen ondertussen bij zijn club AS Roma doelpunt na doelpunt maakte, leek het een uitgemaakte zaak: Memphis zou zijn basisplek kwijt zijn. Maar na twee oefenduels, waarin Malen veel kansen miste en Oranje's topscorer aller tijden steeds fitter werd, bloeit er toch weer een discussie op.

Kwaliteiten van Memphis

Toch vinden Ralf Seuntjens, Ali Boussaboun en Maaskant het nog te vroeg voor een basisplaats. "Die jongen heeft amper gespeeld, is veel geblesseerd geweest. Ik vind dat hij later in het toernooi pas een rol moet krijgen. Op het moment dat je de knock-outfase haalt", vindt Maaskant. "We gaan er allemaal vanuit dat Oranje de groepsfase doorkomt, en heb je Memphis daarvoor nodig? Hopelijk niet."

Ook Seuntjens hoopt op Malen in plaats van Memphis in de basis. "Ik denk dat hij als spits het meest vergelijkbare is met Ruud van Nistelrooij", haalt de spits van Lommel SK de assistent van Koeman erbij. "Hij kan daar veel meer inkomen als spitsentrainer. Hij kan hem gewoon beter helpen dan bijvoorbeeld een Brian Brobbey. Depay is uiteindelijk een man die de bal in de voeten wil en een team beter wil laten presteren."

Malen

Boussaboun zag Malen het laatste half jaar schitteren bij AS Roma en is ook om. "Hij heeft het daar fantastisch gedaan. Hij is in vorm en Memphis kwakkelt nog een beetje, dat is nooit bevorderlijk. We weten wel wat Memphis kan als hij fit is, hij is gewoon een belangrijke speler. Met hem kun je ver komen, want hij heeft wat. Hij kan in de kleine ruimtes uit de voeten en kan zomaar wat creëren. Dat is een groot wapen."

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de dagelijkse Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast is er ruimte voor een debutant. Ralf Seuntjens voegt zich na een geweldige promotie met Lommel toe aan het team van de podcastploeg. De Oranjekoorts stijgt bij Robert Maaskant en consorten want Oranje speelt zondagavond tegen Japan. Ze bespreken de laatste zaken rondom Oranje en Seuntjens moet zijn frustratie over één selectielid kwijt.

Verder is er aandacht voor de prachtige goal van Ismael Saibari en geeft Ali Boussaboun zijn analse van Marokko tegen Brazilië. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl WK voetbalshow. Luister elke dag om 7.30 uur naar de laatste updates in jouw favoriete podcastapp of op YouTube.

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