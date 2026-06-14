Vanavond speelt Oranje de eerste wedstrijd van het WK tegen Japan. Maar na de afgelopen resultaten van het Nederlands elftal is er niet zoveel vertrouwen in Nederland rondom Oranje. Er is veel kritiek op het spel en er wordt getwijfeld aan de kwaliteit van de groep. Frenkie de Jong bespreekt openhartig wat deze geluiden met de groep doen. "Hopelijk kunnen we jullie morgen wat vertrouwen geven."

Na het verloren oefenduel met Algerije en de uiterst stroeve wedstrijd tegen Oezbekistan kent Oranje simpelweg een vreselijke opbouw richting het eerste duel op het WK. Zondagavond wordt er afgetrapt tegen Japan en dan moet alles kloppen, dat was nog lang niet het geval in de oefenduels. Veel kansen werden gemist, kansen die je niet veel gaat krijgen op het WK.

Vertrouwen in Oranje

Het zorgde voor wat onrust de afgelopen dagen in Nederland waar de Oranjekoorts ondertussen is losgebarsten. Het leidde tot cynische opmerkingen op sociale media waar maar weinig mensen nog geloven in de wereldtitel. Dat is allerminst het geval bij de spelersgroep, zo vertelt Frenkie de Jong op de persconferentie voor het duel met Japan. "Het was niet zo slecht als jullie denken", is zijn mening.

De speler van FC Barcelona en vice-aanvoerder na Virgil van Dijk ziet genoeg lichtpuntjes. "Tegen Oezbekistan hadden we een expected goal-warde van meer dan vier. Normaal ben ik daar niet zo van, maar dat zegt dus wel dat we veel goals hadden kunnen maken."

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Goede gesprekken gevoerd

Ook Koeman laat zijn gevoel niet beïnvloeden door de afgelopen resultaten. "Maar we hebben wel heel goed besproken wat er beter moet. Als je de kansen krijgt die wij in de afgelopen kregen, en je maakt geen doelpunt, dan wordt het moeilijk", zegt hij clihcématig. "Dan heb je een verloop die totaal anderes is dan als je de goal wel maakt. Maar ook in het spel en het spel zonder bal waren momenten wat beter moet", is zijn oordeel.

De Jong kreeg ook mee dat de negativiteit groeide in Nederland. "Natuurlijk krijgen wij dat sentiment mee, vooral door jullie", lacht hij naar de journalisten. "Het sentiment krijg je altijd mee, we snappen het ook wel, maar het is niet zo dat het vertrouwen daardoor wordt aangetast. Hopelijk kunnen we jullie morgen ook wat meer vertrouwen geven", besluit hij.

WK voetbal

Oranje start 14 juni om 22.00 uur tegen Japan en trapt daarmee het WK af. Later treffen zij nog Zweden en Tunesië in de groepsfase.

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