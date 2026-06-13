Wie naar de eerste WK-wedstrijd van de Verenigde Staten keek op het WK voetbal, zag PSV'er Ricardo Pepi in de tweede helft invallen. Dat deed de PSV-spits niet onopgemerkt, want de brace om zijn arm viel op tegen Paraguay. Waarom hij die draagt dit WK in eigen land, lees je hieronder.

Pepi concurreert met Folarin Balogun om een basisplaats in de spits bij Team USA. De aanvaller van Monaco werd in Brooklyn geboren, maar groeide op in Londen. Daardoor kon hij ook uitkomen voor de Engelse nationale ploeg, alleen in 2023 koos hij voor de Verenigde Staten. Balogun kreeg tegen Paraguay in de openingswedstrijd van Groep D de voorkeur boven PSV'er Pepi en betaalde dat meteen uit met twee goals.

Waarom speelt Ricardo Pepi met een brace op het WK?

Voor Pepi was de schrik groot toen hij in januari zijn arm brak na een doelpunt. Dat gebeurde in de wedstrijd tegen Excelsior (2-0). De Amerikaan had pech en kwam verkeerd terecht. Het was voor Pepi de zoveelste tegenslag in korte tijd. Een jaar eerder liep hij een zware knieblessure op, waardoor hij het kampioensfeestje van PSV moest missen.

Dit keer was die zorg er ook. Desondanks keerde Pepi vrij snel terug na zijn armbreuk. Uiteindelijk miste hij negen wedstrijden. Dit keer kon hij daarom wel genieten van de behaalde landstitel. Met een goed gevoel reisde Pepi af naar de VS om zijn land te vertegenwoordigen op het WK. Dat doet de spits nog altijd met zijn linkerarm verpakt in een brace na zijn eerdere blessure.

In aanloop naar het WK was Pepi goed voor een assist in het met 3-2 gewonnen oefenduel met Senegal. Het viel met name op dat hij goed samenspeelde met aanvoerder Christian Pulisic. Die was op zijn beurt lovend over Pepi. In de Amerikaanse media zei Pulisic: "Hij is enorm gegroeid. Hij had waarschijnlijk wel in de vorige selectie moeten zitten. Nu is het zijn tijd. Hij verdient het absoluut om hier te zijn."

WK 2026

Het gastland is ingedeeld in Groep D met buiten Paraguay ook nog Turkije en Australië.

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