De FIFA is hard bezig met de laatste voorbereidingen voor het WK voetbal van komende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De wereldvoetbalbond heeft nog iets minder dan drie maanden de tijd om alles te regelen, maar er blijken ook nog wat problemen te zijn. Daardoor is de FIFA zelfs gedwongen om de eigen regels te breken.

In een tijd waarin nagenoeg alles gesponsord wordt, is dat ook het geval met stadions. De FIFA heeft echter zelf ook sponsoren en wil natuurlijk niet dat er in en rond de stadions uitingen van concurrende bedrijven van de eigen geldschieters te zien zijn. Daarom moet de organisatie er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de oorspronkelijke sponsors tijdens het WK niet te zien zijn.

Dat levert bij het Mercedes-Benz Stadium in Atlanta echter flinke problemen op. In het stadion kan alles wel weggewerkt worden, maar aan de buitenkant van het stadion is op de gevel heel groot het logo van het Duitse automerk te zien en dat blijkt iets minder makkelijk te verbergen.

FIFA moet eigen regels breken

Het logo bestaat namelijk uit acht grote panelen, die allemaal 500.000 kilo wegen en zo'n 67 meter lang zijn. Het blijkt dat het nagenoeg onmogelijk is om daar iets aan te doen zonder dat het voor schade zorgt.

Volgens The Athletic heeft de FIFA daarop besloten om een uitzondering te maken en het stadion toe te staan dat het logo van Mercedes-Benz op de gevel prijkt tijdens het WK. Daarmee breekt het de eigen regel over de sponsoruitingen. In een reactie aan The Sun laat een woordvoerder van de bond weten niet in te willen gaan op specifieke vragen over deze kwestie.

Acht wedstrijden in Atlanta

Tijdens het WK zullen er acht wedstrijden gespeeld worden in het stadion in Atlanta. De eerste wedstrijd gaat op 15 juni tussen Spanje en Kaapverdië. Verder zullen in de groepsfase ook Spanje - Saoedi-Arabië en Marokko - Haïti daar worden afgewerkt. Ook Zuid-Afrika en Oezbekistan spelen een keer in Atlanta, maar hun tegenstanders worden pas komende week bekend tijdens de play-offs voor het WK. In de knock-outfase worden er in het stadion ook nog een wedstrijd in de tweede ronde, de achtste finales en de halve finales gespeeld.

Play-offs WK

42 van de 48 deelnemers zijn inmiddels bekend, maar de andere zes plekken worden pas tijdens de huidige interlandperiode verdeeld. Vier daarvan gaan naar Europa en ook zijn er nog twee tickets te verdienen bij de intercontinentale play-offs, waar Suriname aan meedoet. Nederland is al geplaatst voor het WK en speelt daardoor deze week oefenwedstrijden tegen Noorwegen en Ecuador.