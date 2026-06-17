Een groot drama voor middenvelder Themba Zwane van Zuid-Afrika. Zijn WK-debuut blijft naar alle waarschijnlijkheid beperkt tot slechts één duel. Na een onbesuisde actie wordt hij flink bestraft.

Themba Zwane had zich zijn WK-debuut ongetwijfeld anders voorgesteld. Op 36-jarige leeftijd mocht hij onverwachts nog eens deelnemen aan het mondiale eindtoernooi. De aanvallende middenvelder van Mamelodi Sundowns werd echter snel weggestuurd. Zijn toernooi lijkt als een nachtkaars uit te gaan.

Zware gevolgen

De openingswedstrijd van dit WK tussen Mexico en Zuid-Afrika was sowieso een behoorlijk heftige. Het gastland won de wedstrijd met 2-0, maar eindigde met tien man na de rode kaart van Cesar Montes. De Afrikanen maakten het zelfs nog bonter. Zij kregen zelfs twee rode kaarten. Yaya Sithole werd vlak na rust weggestuurd, terwijl Zwane dus aan het eind van het duel moest vertrekken.

Voor Zwane heeft dat dus vervelende gevolgen. Hij is door de FIFA voor drie wedstrijden geschorst vanwege de slaande beweging richting verdediger Roberto Alvarado. Door de schorsing mist Zwane niet alleen het groepsduel met Tsjechië van donderdag, maar ook de laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Korea en een eventuele wedstrijd in de knock-outfase van het toernooi.

Aangezien Zuid-Afrika dus nog twee lastige groepsduels speelt, is het zeer de vraag of ze überhaupt een ronde verder komen. En zelfs dan moet Bafana Bafana ook nog een knock-outronde door zien te komen voordat Zwane weer in actie kan komen. Voor hem kan het toernooi er dus zomaar al op zitten.

Beroep

Overigens is er nog een klein sprankje hoop voor de geplaagde middenvelder. Bondscoach Hugo Broos kondigde aan dat Zuid-Afrika in beroep gaat tegen de schorsing. De Belg noemde de straf veel te streng. "Vooral als je ziet wat Messi deed tegen Algerije. Ik kan deze schorsing niet accepteren, het frustreert me."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover