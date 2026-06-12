Scheidsrechter Wilton Pereira Sampaio eiste donderdagavond onverwacht een hoofdrol op tijdens de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. De Braziliaanse arbiter deelde liefst drie rode kaarten uit, maar vooral zijn optreden tijdens de on-field announcement zorgde voor opvallende beelden. Oud-topscheids Mario van der Ende keek met verbazing toe.

In de slotfase van Mexico tegen Zuid-Afrika werd Sampaio door de VAR naar het scherm geroepen. De scheidsrechter had een slaande beweging gemist, waarna de videoscheidsrechter vond dat een directe rode kaart op zijn plaats was. Na een korte check trok Sampaio rood voor Zuid-Afrikaan Themba Zwane. Daarna moest hij via een on-field announcement zijn beslissing toelichten aan het publiek en de spelers.

Ongemakkelijke situatie

Dat zorgde voor een nogal ongemakkelijke situatie, omdat Sampaio een complete black-out leek te hebben en zich slechts moeizaam in het Engels kon uitdrukken. Van der Ende wil het voorval niet groter maken dan nodig, al heeft hij wel een duidelijke boodschap voor de Braziliaan. "Het zijn hooguit acht regeltjes. Ze hebben net een trainingskamp van een paar weken achter de rug, dus leer dat toch gewoon uit je hoofd", adviseert Van der Ende met een lach.

"Maar goed, van de 83.000 toeschouwers verstaan er waarschijnlijk 78.000 mensen het niet”, vervolgt hij lachend. Volgens de voormalige toparbiter viel er op het optreden van Sampaio als scheidsrechter zelf weinig af te dingen. “Alle rode kaarten waren gewoon terecht, daar wist niets op aan te merken. Je hebt altijd mensen die goed kunnen fluiten, maar minder goed kunnen praten. Alleen hoort dat wel bij het vak”, besluit Van der Ende, die zelf actief was op de WK’s van 1994 en 1998.

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