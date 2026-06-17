Het WK is inmiddels bijna een week bezig en donderdag begint dan ook de tweede speelronde van de groepsfase. Tsjechië en Zuid-Afrika zijn de eerste twee teams die voor de tweede keer in actie gaan komen op het toernooi en dat doen ze onder leiding van een bijzondere scheidsrechter. De FIFA heeft namelijk een vrouwelijke arbiter aangesteld voor het duel.

Voor Tsjechië en Zuid-Afrika is de tweede groepswedstrijd direct van groot belang, want beide landen verloren hun openingsduel. De Tsjechen gingen met 2-1 onderuit tegen Zuid-Korea, terwijl Zuid-Afrika met 2-0 verloor van gastland Mexico. Er staat dus flink wat druk op de wedstrijd, maar dat heeft de FIFA niet tegengehouden om een vrij zeldzame beslissing te nemen voor het duel.

Pas voor de tweede keer in de historie van het WK bij de mannen gaat een vrouwelijke scheidsrechter fluiten. De Amerikaanse Tori Penso is door de voetbalbond aangesteld voor de wedstrijd in Atlanta. Zij wordt bijgestaan door twee andere vrouwen, want Brooke Mayo en Kathryn Nesbitt zijn de twee assistent-scheidsrechters.

Het belooft geen simpel duel voor het vrouwelijke trio te worden. Zuid-Afrika viel in het eerste duel vooral op door het harde spel en eindigde de wedstrijd na twee rode kaarten slechts met negen spelers.

Penso is na Stephanie Frappart de tweede vrouwelijke scheidsrechter op een WK. De Française schreef vier jaar geleden historie door het groepsduel Duitsland - Costa Rica (4-2) te fluiten. Frappart gaf in dat duel uiteindelijk slechts één gele kaart. Penso kan donderdag dus de eerste vrouwelijke arbiter worden die rood trekt op het WK.

Veel ervaring

De Amerikaanse maakt donderdag haar debuut op het WK voor landen bij de mannen, maar haar vuurdoop op een wereldkampioenschap is het zeker niet. Ze floot in 2023 de WK-finale bij de vrouwen tussen Spanje en het Engeland van Sarina Wiegman. Ook was ze vorig jaar actief op het WK voor clubs. Daar floot ze twee groepswedstrijden: Juvenus - Al-Ain (5-0) en Borussia Dortmund - Ulsan HD (1-0).

Het gaat in het gezin van Penso waarschijnlijk ook veel over het fluiten van wedstrijden. Ze heet tenslotte Penso door haar huwelijk met scheidsrechter Chris Penso. De twee hebben samen drie dochters. Net als zijn vrouw is ook hij vrij goed, maar dan vooral als VAR. Zo was hij in 2021 de videoscheidsrechter bij zowel de mannen- als de vrouwenfinale op de Olympische Spelen.

Nóg een vrouwelijke arbiter op WK

Er is een kans dat er later dit WK nóg een vrouwelijke arbiter haar opwachting zal maken. Ook de Mexicaanse Katia Itzel Garcia is door de FIFA geselecteerd voor het toernooi. De Nederlandse voetbalfans hebben haar al in actie gezien tijdens dit WK, want ze was de vierde official tijdens het eerste duel van Oranje tegen Japan.

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