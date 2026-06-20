De veelbesproken drinkpauzes op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico blijven de gemoederen flink bezighouden. In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Robert Maaskant en Ralf Seuntjens de 'storende' ontwikkeling. Zij houden er rekening mee dat voetballiefhebbers het ook in Nederland gaan zien. "Het heet niet voor niets betaald voetbal."

BIj steeds meer WK-duels klinkt luid boegeroep vanaf de tribunes zodra de spelers richting de zijlijn gaan voor de verplichte drinkpauze van drie minuten. Inmiddels vragen fans, spelers en trainers zich openlijk af of de maatregel echt bedoeld is om de gezondheid van spelers te beschermen, of vooral om extra reclamemomenten te creëren voor tv-zenders en sponsoren.

Twee keer 45 minuten staat onder druk

Maaskant merkt op dat er tegenwoordig eigenlijk vier keer 22 minuten wordt gespeeld. "Het is vloeken in de kerk, want voetbal is een sport van twee keer 45 minuten", stelt hij. "In het voetbal moet je normaal ook rekening houden met het fysieke component, maar dat wordt nu toch wel gebroken. Je krijgt nu gewoon vier kwarten en dan heb je ook nog de mogelijkheid om tactisch weer andere dingen te doen."

Commerciële belangen spelen mee

Maaskant begrijpt tegelijkertijd ook waarom de voetbalwereld naar dit soort oplossingen kijkt. "Uit commercieel oogpunt", reageert de ex-trainer stellig. "Als ik nu tegen Ralf (Seuntjens, spits van Lommel SK, red.) zeg: je kan 2000 netto meer verdienen per maand, omdat we dadelijk een waterbreak hebben. Dan zou ik me goed kunnen voorstellen dat hij zegt: nou ja, dat pak ik nog wel even mee."

Daarmee stipt hij de economische realiteit van het moderne voetbal aan. "Deze wereld draait steeds meer om geld, maar het heet ook niet voor niets betaald voetbal. Dat houdt in dat de spelers meer willen. Er gaat niemand naar een contractonderhandeling om te zeggen: doe mij maar een beetje minder salaris dit jaar."

Volgens Maaskant dwingt dat clubs en organisaties om voortdurend nieuwe inkomstenbronnen te zoeken. "Zo werkt het niet, dus dat houdt in dat clubs continu bezig moeten zijn om maar geld binnen te halen van allerlei kanten. En op het moment dat die markt verzadigd is, dan moet je naar nieuwe ideeën toe gaan."

FIFA zoekt óók naar nieuwe inkomsten

Maaskant denkt dan ook dat de FIFA vooral vanuit commercieel perspectief naar zulke ingrepen kijkt. "Het is niet altijd leuk, maar de FIFA is óók continu bezig om maar geld binnen te slepen. Dan krijg je dit soort rare praktijken die er nu zijn", vervolgt hij. "Ik kan me ook goed voorstellen dat er nu een aantal Nederlandse directeuren zeggen: jongens, wij krijgen de begroting niet rond. Hoe kunnen we dat wel voor elkaar krijgen? Zou zo’n waterbreak een idee zijn?"

Tafelgenoot Seuntjens begrijpt het standpunt van Maaskant, maar wijst ook op de sportieve gevolgen. "Vanuit sportief oogpunt is het natuurlijk dramatisch en daar gaat het steeds meer naartoe", vult de 37-jarige spits aan. Maaskant haalt vervolgens de andere sporten aan. "Bij de Formule 1 zie je natuurlijk ook al commercials tijdens de wedstrijd. Dat ontwikkelt zich en dat houden we ook niet tegen."

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Maaskant en Ralf Seuntjens daarnaast de laatste ontwikkelingen op het WK. Zo wordt de hersenschudding van Quinten Timber besproken. Daarnaast gaat het duo in op de transfergeruchten rondom verschillende Oranje-spelers. De vraag daarbij: zorgen zulke verhalen voor afleiding tijdens een eindtoernooi of geeft het juist extra motivatie?

Ook het opvallende interview van Erik ten Hag bij de NOS passeert de revue. Zou de trainer daadwerkelijk praten met de KNVB als die zich meldt? Verder spreken Maaskant en Seuntjens openhartig over de impact van privésituaties op spelers tijdens een WK. De volledige aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast is dagelijks te luisteren en te bekijken via alle bekende podcastplatforms.

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