Het WK voetbal is inmiddels een week aan de gang en inmiddels zijn de kijkers wel gewend aan de voor dit toernooi ingevoerde drinkpauzes. Elke helft wordt het duel stilgelegd zodat de spelers wat kunnen drinken, al lijkt het vooral te zijn ingevoerd zodat televisiezenders reclames kunnen uitzenden. Dat doet de NOS ook, al is daar wel binnen de publieke omroep discussie over gevoerd.

Dat laat verslaggever Jeroen Stekelenburg weten tijdens de meest recente uitzending van de NOS-voetbalpodcast. Aan het eind van de uitzending leest presentator Thierry Boon nog wat kijkersvragen voor. Een daarvan gaat over de veelbesproken drinkpauzes.

Tijdens dit WK worden alle duels halverwege de eerste en tweede helft even stilgelegd. Spelers kunnen dan wat drinken, maar het lijkt vanuit commercieel oogpunt ook vooral ingevoerd zodat er reclames kunnen worden afgespeeld. De omstandigheden voor de drinkpauze maken namelijk niet uit. Of het nou 15 graden is met regen of 35 graden onder de brandende zon, er wordt hoe dan ook even gepauzeerd.

Zenders zoals het Belgische VRT schakelen dan niet weg, maar laten gewoon de gebeurtenissen tijdens de korte pauze zien. Dat doet de NOS niet. Daar kiest men ervoor om een paar reclames af te spelen. Stekelenburg legt uit waarom de NOS daarvoor kiest en verklaart dat er discussie over is geweest. "Ja, zeker."

Drinkpauze is een smoesje

Hij maakt er geen geheim van dat het voor hem ook gewoon 'reclamebreaks' zijn in plaats van drinkpauzes. "Het is echt een smoesje. Dit is gewoon omdat het in Amerika is. Het zou me overigens niet verbazen dat het binnen niet al te lange tijd zijn intrede in Europese competities gaat doen."

Bij de NOS hebben ze besloten om toch wat reclames uit te zenden. Dat levert wat kritiek op. "We hebben er bij de NOS wel discussie over gehad. Het is gewoon heel simpel: het is een ontzettend duur toernooi en evenement. Op deze manier kun je daar iets van terugverdienen. Daar hebben wij voor gekozen."

Geen gekke beslissing

Stekelenburg wist uiteraard ook wel dat het voor kritische geluiden zou zorgen. Hij vindt het desalniettemin een goede keuze. "Wat ga je anders zien? De eerste keer ga je nog kijken wat die trainer doet. Maar je zendt ook niet de hele warming-up uit, of de hele rust als een paar mensen een warming-up aan het doen zijn. Het is wat het is, het zal even wennen zijn in het begin, maar ik vind het geen gekke beslissing dat wij op dat moment reclame uitzenden."

Volgens de verslaggever is er ook een voordeel aan de reclameblokken na een kwart wedstrijd. Er kan in de rust namelijk langer geanalyseerd worden in de studio. "Jammer, helaas. Ik had liever gezien dat die hele 'hydration, commercial breaks' er niet zouden zijn. Maar ze zijn er en dan vind ik het niet zo gek dat wij een minuut reclame uitzenden."

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