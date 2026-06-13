De aanloop naar de eerste WK-wedstrijd van Oranje stond voor een groot deel in het teken van Bart Verbruggen. Na zijn pijnlijke val in de laatste oefenwedstrijd was het de vraag of de doelman op tijd fit zou zijn voor het duel met Japan. Nu lijkt het dat de keeper van Brighton de openingswedstrijd kan spelen.

Dat meldt Jeroen Kapteijns op X. "Bart Verbruggen werkt een dag voor de WK-aftrap van Nederland tegen Japan in Kansas City de keeperstraining af met de andere keepers en lijkt dus klaar om morgen in Dallas zijn plek onder de lat in te nemen", zo schrijft de journalist van De Telegraaf.

Ook het ANP meldt zaterdagavond de positieve update over de doelman. Het persbureau schrijft dat Verbruggen is begonnen aan de laatste training voor de eerste WK-wedstrijd van Oranje tegen Japan. Dat duel staat zondagavond om 22:00 uur Nederlandse tijd op de planning.

Blessure

Verbruggen raakte maandag geblesseerd in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan en werd daarna drie dagen behandeld door een fysiotherapeut. Vrijdag deed hij weer mee aan een besloten training en inmiddels lijkt hij klaar voor het duel met Japan.

NIEUWS Bart Verbruggen werkt een dag voor de WK-aftrap van Nederland tegen Japan in Kansas City de keeperstraining af met de andere keepers en lijkt dus klaar om morgen in Dallas zijn plek onder de lat in te nemen. — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) June 13, 2026

De laatste training begon even later dan gepland door onweer in de omgeving van Kansas City. Journalisten moesten de tribune kort verlaten vanwege een naderende bui. Toen de bliksem ver genoeg van het complex was, mochten zij weer terugkeren.

Bondscoach Koeman heeft een fitte selectie tot zijn beschikking. Oranje traint op het complex van de vrouwenploeg KC Current in Kansas City. De veldspelers werken hun training af op een ander veld dan de drie keepers.

Ook de nummer één in 2024

Verbruggen debuteerde in oktober 2023 voor het Nederlands elftal, in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk die Oranje met 1-2 verloor. Ook toen was Koeman bondscoach. Sinds zijn debuut speelde de in Zwolle opgegroeide doelman 29 interlands. In elf daarvan hield hij zijn doel schoon. Ook op het EK van 2024 was Verbruggen al de vaste eerste keeper van Oranje.

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