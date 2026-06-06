Portugal maakt zich, met superster Cristiano Ronaldo, op voor het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. In de voorbereiding op het toernooi liep een oefenduel met Chili zaterdag compleet uit de hand.

In de eerste helft waren er al een aantal kansen aan beide kanten. De 41-jarige Ronaldo leek zelfs al een doelpunt te maken, maar hij stond buitenspel en dus werd de goal afgekeurd. Hij kreeg daarna ook nog een kans uit een vrije trap, maar die kwam in de muur terecht.

Opstootje

Vlak voor rust ging het helemaal mis. Joao Cancelo kwam in een worsteling terecht met Felipe Faúndez op de achterlijn. De emoties liepen meteen hoog op en er de spelers begonnen te duwen en trekken. Chileen Ivan Roman kwam meteen verhaal halen en kreeg vervolgens een tik van Rafael Leao.

Toen de rust weer enigszins was gaan liggen riep de scheidsrechter Roman en Leao bij zich. Zij kregen allebei een rode kaart en dus moeten beide ploegen met tien man verder.

Dat is niet ideaal voor de Portugezen in de voorbereiding op het WK, al kunnen ze nu wel een situatie met tien man op het veld trainen. De nationale ploeg speelt woensdag nog een laatste oefenduel tegen Nigeria. Een rode kaart in een oefenwedstrijd leidt overigens niet tot een schorsing op het WK.

WK voetbal

Op 17 juni staat de eerste WK-wedstrijd op het programma voor Ronaldo en co. Zij spelen dan tegen Congo. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Colombia en Oezbekistan. Nederland oefent maandag nog tegen die laatste ploeg in New York. Voor Oranje begint het WK op 14 juni met een duel tegen Japan.





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