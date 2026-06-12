In de WK-selectie van Japan zitten spelers met veel bijzondere verhalen. Een daarvan is Keishu Sano, de oudere broer van NEC-uitblinker Kodai Sano. De verdedigende middenvelder van FSV Mainz in de Bundesliga is geen hoogvlieger en kwam na zijn transfer naar Europa om hele andere redenen in het nieuws.

Op het WK voetbal is Sano (25) naar verwachting niet zeker van een basisplaats. Wel vergroot het afvallen van aanvoerder Wataru Endo zijn kansen. In 2025 speelde hij geregeld bij de Japanse ploeg die zich als eerste ná de organiserende landen plaatste voor het WK. Dat hij überhaupt bij de selectie zit, heeft hij te danken aan bondscoach Hajime Moriyasu. Die nam Sano in genade aan nadat hij van een ernstig vergrijp werd beschuldigd.

Sano werd namelijk in 2024, vlak na het tekenen van zijn contract in Mainz, gearresteerd door de politie. De toen 23-jarige voetballer werd ervan verdacht dat hij samen met twee vrienden een vrouw verkracht zou hebben.

Zijn nieuwe club Mainz reageerde toentertijd in een kort statement verrast te zijn door het plotselinge nieuws. Na bijna twee weken werd Sano vrijgelaten door de politie. Mainz meldde dat het openbaar ministerie in Tokio besloten had om het onderzoek naar de voetballer te staken. Zodoende kwam er geen officiële aanklacht en dus ook geen veroordeling.

Sano reageerde zelf in eerste instantie in een kort statement via zijn management. "Ik bied mijn welgemeende excuses aan aan het slachtoffer voor mijn acties die grote problemen hebben veroorzaakt. Ik neem de consequenties van mijn acties serieus en ik zal er alles aan doen om het vertrouwen terug te winnen."

De bondscoach van Japan, die al sinds 2018 voor de groep staat, besloot hem in de zomer van 2025 weer op te nemen in de selectie. Maar niet voordat hij stilstond bij alles wat er gebeurd was rond Sano. "Ik heb hem lang in de gaten gehouden en nadat ik hem persoonlijk heb gesproken, ben ik ervan overtuigd dat hij oprecht spijt heeft van wat er is gebeurd", zei Hajime Moriyasu op een persconferentie.

Tweede kans

"Als we elke speler als familie zien, vraag ik mezelf af of we iemand uit de maatschappij of uit het voetbal moeten zetten alleen maar omdat diegene een fout heeft gemaakt. Ik heb daarom besloten dat het beter is om - als familie - hem een pad te bieden naar een tweede kans."

'Ik heb echt spijt'

Sano besloot bij zijn terugkeer in de nationale ploeg om ook zelf een persconferentie te geven, waarin hij zijn excuses nogmaals aanbood. "Ik heb echt spijt van het veroorzaken van problemen met mijn acties", zei hij, waarna hij drie seconden zijn hoofd boog. Een teken van respect en nederigheid in Japan. "Ik voelde dat ik in mijn eigen woorden wilde overbrengen hoe ik me voel. Ik ben dankbaar dat ik weer in de nationale ploeg zit en ik zal voetballen met een groter besef van verantwoordelijkheid dan iedereen."

Dat mensen een mening over hem zouden vormen, besefte hij al snel. "Het enige wat ik kan doen, is vechten voor het Japanse voetbal en dat wil ik blijven doen en laten zien met mijn spel en acties."

Inmiddels voetbalt hij alweer bijna een jaar voor Japan en zit hij in de WK-selectie, helaas zonder zijn broertje Kodai Sano van NEC. Op sociale media gaan enkele veelgeziene posts rond waarin de zaak opgerakeld wordt, zodat fans in Mexico (waar Japan het basiskamp heeft) niet vergeten wordt wat voor donker randje het verleden van Sano heeft.

Nederland - Japan is op zondag 14 juni de eerste wedstrijd in Groep F van het WK voetbal. De wedstrijd is in Dallas.

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