Harry Kane en co werden zaterdag flink opgeschrikt. De veiligheid is verscherpt na een massale schietpartij in Kansas City, dicht bij de WK-basis van de Engelse nationale ploeg.

Negen mensen raakten naar verluidt lichtgewond bij een massale schietpartij in de vroege ochtend van zaterdag 6 juni op Troost Avenue in Kansas City, Missouri. De locatie ligt op ongeveer zeven kilometer afstand van het aangewezen trainingshoofdkwartier van het Engelse nationale voetbalelftal.

Negen gewonden

Volgens de krant The Athletic reageerde de lokale politie snel op meldingen van intensief geweervuur rond 4:00 uur lokale tijd. Ze troffen een enorme menigte aan die zich verspreidde van de plaats delict. Hulpverleners behandelden aanvankelijk drie gewonde vrouwen ter plaatse, terwijl zes andere volwassenen zelf medische hulp zochten in lokale ziekenhuizen.

Het gewelddadige incident vond plaats op ongemakkelijk korte afstand van Swope Soccer Village, de faciliteit die is gekozen als het primaire basiskamp van de Three Lions voor het aanstaande toernooi. Er zijn geen bevestigde arrestaties verricht en de lokale politieonderzoeken zijn nog gaande.

Verhoogde veiligheidszorgen

Dit angstaanjagende incident vergroot de wijdverspreide zorgen over de algehele veiligheid en de aanhoudende problemen met wapengeweld in de Verenigde Staten, nu het land zich voorbereidt op het mede-organiseren van het FIFA Wereldkampioenschap van 2026.

Gelukkig was de Engelse selectie afwezig tijdens de schietpartij; de mannen van coach Thomas Tuchel zetten hun intensieve toernooivoorbereidingen namelijk voort in Florida. Ze hadden daar een 1-0 vriendschappelijke overwinning behaald tegen het nationale voetbalelftal van Nieuw-Zeeland in Tampa en zullen pas op zaterdag 13 juni terug in Kansas City arriveren.

Gevolgen Oranje

Vanwege de centrale ligging zal de stad in het Middenwesten verschillende topteams huisvesten; naast Engeland zijn ook de Wereldkampioen van 2022, Argentinië en Algerije van plan om in de staat te verblijven. Het incident heeft ook gevolgen voor de veiligheid van het Nederlands elftal. Ook de ploeg van Ronald Koeman zal zich na een oefenduel tegen Oezbekistan op maandagvond in New York gaan huisvesten in Kansas City.

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