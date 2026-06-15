Opmerkelijk nieuws vanuit Tunesië. De WK-tegenstander van Oranje zou bondscoach Sabri Lamouchi al na de eerste wedstrijd op het toernooi op straat hebben gezet. Tunesië verloor afgelopen nacht met liefst 5-1 van Zweden.

Het is hoogst ongebruikelijk dat een land een coach tijdens het WK ontslaat, maar bij Tunesië lijkt het toch echt te gaan gebeuren. Verschillende Tunesische media melden dat Lamouchi na de 5-1 nederlaag tegen Zweden het veld moet gaan ruimen. De bondscoach was pas in januari aangesteld bij het land.

Hij wist in no-time er echter voor te zorgen dat de Tunesiërs defensief flink wat steken lieten vallen. Het land bleef tijdens de kwalificatiereeks in Afrika in tien duels zonder tegengoals, maar dat gebeurde onder Sami Trabelsi.

Lamouchi begon nog goed met een zege op Haïti (1-0) en een gelijkspel tegen Canada (0-0) in maart, maar de afgelopen weken ging het volledig mis. De laatste wedstrijd voor het WK werd met 5-0 verloren van België en ook tijdens het eerste groepsduel kreeg Tunesië een flink pak slaag. Zweden was met liefst 5-1 te sterk.

WK-tegenstander Nederland

Het nieuws moet nog officieel bevestigd worden door de Tunesische bond, maar het lijkt er dus op dat Nederland volgende week tegen een nieuwe bondscoach zal spelen. Tunesië treft het Nederlands elftal namelijk in de laatste groepswedstrijd op vrijdag 26 juni om 01.00 uur. Eerst treft het land nog Japan op 21 juni.

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