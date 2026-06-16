Het Nederlands elftal werd op het WK opgeschrikt door een tragisch bericht. Ex-international Jerry, de vader van directeur topvoetbal Nigel, overleed maandag op 61-jarige leeftijd. Daar staat de voormalig middenvelder bij stil via een post op Instagram.

De vader van Nigel de Jong speelde in 1990 en 1991 in totaal drie interlands. De in Paramaribo geboren De Jong kwam in zijn carrière uit voor onder meer Telstar, sc Heerenveen, PSV en FC Groningen. De oud-verdediger speelde ruim 360 wedstrijden in het betaald voetbal.

Nigel de Jong blijft in VS ondanks dood vader

Het verdrietige nieuws kwam nog geen twaalf uur na de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK tegen Japan. Daar was Nigel de Jong ook bij aanwezig. Na overleg met zijn familie is besloten dat hij in de Verenigde Staten blijft. "Dat is een persoonlijke en zorgvuldige afweging geweest, waar ik op dit moment niet verder op wil ingaan. Ik vraag iedereen om de privacy van mij en mijn familie in deze moeilijke periode te respecteren."

Oud-voetballer staat stil bij groot verlies

Verder ging de directeur topvoetbal van de KNVB niet in op het verlies van zijn vader. Een dag later uitte De Jong op zijn manier de laatste groet aan Jerry. Hij plaatste een foto van zijn vader in de kleuren van het Nederlands elftal op zijn Instagram Story. "Je hebt je rust gevonden, rust nu maar zacht", schreef hij erbij met een emoticon van een wegvliegende duif.

i © Instagram: nigeldejong

Nigel de Jong zelf speelde 81 interlands voor het Nederlands elftal, waarin hij één keer tot scoren wist te komen. In 2010 speelde de middenvelder mee in de WK-finale tegen Spanje (0-1 verlies). De Jong werd wereldnieuws vanwege een karatetrap op de borst van Xabi Alonso. Opvallend genoeg deed scheidsrechter Howard Webb het af met een gele kaart. Vier jaar later was De Jong er ook bij toen Oranje derde werd op het WK.

WK 2026

Vanaf de tribune zag De Jong afgelopen zondag Nederland met 1-1 gelijkspelen tegen Japan. Er volgen nog groepsduels met Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni).

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