Voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlands elftal staat er een vrouwelijke scheidsrechter op het veld bij een wedstrijd van Oranje op het WK. Het Nederlands elftal speelt tegen Tunesië met Katia Garcia als arbiter. Een belangrijke mijlpaal, vindt oud-toparbiter Björn Kuipers.

Kuipers ziet geen enkele reden waarom vrouwen niet op het hoogste niveau zouden kunnen fluiten. "Zolang die dames fit zijn en fluiten op de juiste manier, dan is het helemaal prima dat er een vrouw fluit", luidt de eerste reactie van de ex-toparbiter in gesprek met Sportnieuws.nl. "En als je op dit niveau mag fluiten als vrouw: nou, dan ben je fit én heb je gepresteerd in je eigen land. Dus dan zeg ik: waarom niet?"

Fysieke eisen blijven bepalend

Volgens de voormalig internationale topscheidsrechter spelen de zware fysieke eisen een belangrijke rol bij het bereiken van de top. "Vrouwelijke arbiters moeten allerlei mannelijke fitnesstesten lopen. Anders kom je niet aan de bak in de Eredivisie, LaLiga of de Mexicaanse topcompetitie. Voor veel vrouwen blijkt het een lastige test, maar Garcia heeft het wél gewoon gehaald en dat is hartstikke knappe prestatie."

Kuipers verwacht niet dat Garcia veel anders zal fluiten dan haar mannelijke collega’s. "Iedere scheidsrechter heeft natuurlijk zijn of haar eigen manier van fluiten. Een Zuid-Amerikaan fluit gewoon anders dan een Europeaan", haalt Kuipers aan als voorbeeld. "Op een WK moeten zij wel die uniformiteit opzoeken, zodat het zo dicht mogelijk bij elkaar ligt. Het belangrijkste is dat ze fluiten op het juiste moment en dat ze de juiste beslissing nemen."

Ontwikkeling al langer zichtbaar

Hoewel de aanstelling van Garcia voor Oranje een primeur is, benadrukt Kuipers dat vrouwelijke scheidsrechters al langer actief zijn op het allerhoogste niveau. "We hebben in Europa natuurlijk al een behoorlijke tijd Stéphanie Frappart, die heeft al ervaring op een WK én in de Champions League", gaat de ex-arbiter uit Twente verder.

Volgens Kuipers is de acceptatie van vrouwelijke scheidsrechters inmiddels vanzelfsprekend geworden. De groei van het vrouwenvoetbal heeft daar volgens hem sterk aan bijgedragen. "Je ziet de hele wereld veranderen en dat vind ik ook héél goed. Het vrouwenvoetbal heeft al een enorme vlucht genomen, maar dat gebeurt nu ook met scheidsrechters. Ik juich dat alleen maar toe."

Belangrijke boodschap voor jonge meiden

De mooiste betekenis van deze ontwikkeling ziet Kuipers echter bij de nieuwe generatie. Hij hoopt dat jonge meisjes zich laten inspireren door vrouwen die op het hoogste niveau actief zijn. "Jonge meiden moeten zich realiseren dat ze héél veel kunnen bereiken als ze mentaal én fysiek fit zijn. Dan kunnen ze écht gave wedstrijden gaan fluiten, in binnen- én buitenland."

Kuipers heeft daarvoor wel een duidelijke boodschap voor voetbalbonden, die meer vrouwen naar het scheidsrechtersvak willen trekken. "De bonden moeten, samen met topvoetballers in hun eigen land, een campagne starten. Be a referee. Dat is de campagne die men overal ter wereld moet starten, want zonder scheidsrechter is er simpelweg geen voetbal", besluit de oud-toparbiter.

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