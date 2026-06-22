De FIFA ligt onder vuur na de aanstelling van Danny Makkelie voor het WK-duel tussen Marokko en Haïti. Omdat Nederland en Marokko elkaar mogelijk treffen in de knock-outfase, ontstond er direct discussie over de Nederlandse scheidsrechter. Oud-toparbiter Mario van der Ende begrijpt weinig van alle commotie, zo vertelt hij tegen Sportnieuws.nl.

De aanstelling van Makkelie voor het duel tussen Marokko en Haïti zorgde meteen voor flink wat reacties. De reden daarvoor is simpel: Nederland en Marokko kunnen elkaar later in het toernooi treffen in de laatste 32. Mocht Oranje eerste worden in de groep en Marokko als tweede eindigen (of andersom), dan wacht een directe confrontatie.

Ongeloof bij Van der Ende

Volgens oud-toparbiter Van der Ende wordt er te snel getwijfeld aan de integriteit van scheidsrechters. "Mijn eerste gedachte was dat Makkelie niet bepaald de meest beladen wedstrijd heeft gekregen. Haïti is al uitgeschakeld, dus de aandacht zal vooral uitgaan naar het aantal goals dat Marokko maakt. Tóch zag ik allerlei termen voorbij komen als complot, intrige en vooropgezet spel. Ik vraag me af wanneer men gaat begrijpen dat je moet uitgaan van de neutraliteit van scheidsrechters."

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'Ik was geen supporter van Oranje'

Van der Ende, die meer dan zeshonderd wedstrijden floot in het Nederlandse betaalde voetbal, herkent de discussie uit zijn eigen carrière. Volgens hem zegt de nationaliteit van een scheidsrechter niets over diens onafhankelijkheid. "Het is nog niet eens zeker dat Nederland en Marokko elkaar treffen. En bovendien: Makkelie is misschien Nederlander, maar waarom zou dat iets uitmaken? Dat heeft mij vroeger als scheidsrechter ook nooit in de weg gezeten. Ik was er altijd voor mezelf."

De voormalig toparbiter haalt daarbij voorbeelden aan van zijn eigen ervaringen. "Bij de toernooien van 1994, 1996 en 1998 moest ik naar huis zodra Nederland bij de laatste acht zat. Daar heb ik destijds ook iets van gezegd, want ik vond dat eigenlijk belachelijk. Je bent daar als scheidsrechter namelijk ook om zelf een topprestatie neer te zetten. Ik ben een Nederlander, maar was geen supporter van het Nederlands elftal. Van een toparbiter mag je verwachten dat hij volledig neutraal is."

Kritiek op FIFA-beleid

Van der Ende denkt dan ook niet dat Makkelie bewust iets zou doen om Nederland later voordeel te bezorgen. "Ik ga ervan uit dat Makkelie gewoon een goede wedstrijd wil fluiten, zodat hij zelf ook verder kan komen op dit toernooi. Je gaat als scheidsrechter toch geen discutabele beslissingen nemen als je daarmee je eigen WK in gevaar brengt?", vraagt hij zich hardop af.

Wel vindt de oud-arbiter dat de FIFA zelf deels verantwoordelijk is voor de ontstane discussie. Volgens hem zorgt het aanstellingsbeleid juist voor extra wantrouwen. "Kijk bijvoorbeeld naar Michael Oliver. Die krijgt niet zomaar een wedstrijd met een Europees topland toegewezen. Dan krijg je dus Nederland tegen Zweden, twee landen van hetzelfde continent. Daarmee voedt de FIFA eigenlijk zelf het idee dat scheidsrechters niet neutraal zouden zijn."

Volgens Van der Ende zou kwaliteit altijd leidend moeten zijn bij de aanstellingen. "Let maar op: zodra we bij de halve finales en de finale komen, wordt dat hele beleid ineens losgelaten. Terwijl neutraliteit géén discussie zou moeten zijn. Ik gebruik altijd het voorbeeld van de Olympische ijshockeyfinale tussen Canada en de Verenigde Staten. Daar stonden gewoon drie Canadese scheidsrechters op het ijs. Waarom? Omdat dat simpelweg de besten waren. Kwaliteit moet altijd het belangrijkste criterium zijn."

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