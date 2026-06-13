Er hoeft maar weinig discussie over te bestaan: Cody Gakpo staat als een van de eerste spelers op het formulier van Ronald Koeman dit WK voetbal. Volgens velen is dit volledig terecht. In de dagelijkse Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast gaat men zelfs nog een stap verder. "Hij is het meest consistent van alle aanvallers bij Oranje."

Cody Gakpo is vrijwel altijd de grote man bij Oranje op eindtoernooien. Op het WK in 2022 in Qatar scoorde hij drie keer waardoor het Nederlands elftal met gemak door de groepsfase ging. Ook op het EK in 2024 loodste Gakpo Oranje vaak naar de overwinning. Met drie doelpunten had hij een groot aandeel in de halve finale die Oranje bereikte.

Cody Gakpo

Het is daarom ook niet gek dat alle ogen dit WK wederom op Gakpo gericht zijn. "Liverpool had als team een matig seizoen, waarin ze overigens wel gewoon Champions League haalden, maar Gakpo heeft gewoon altijd dreiging", merkt Robert Maaskant op in de nieuwe aflevering van de WK voetbal podcast van Sportnieuws.nl. "Hij komt graag binnendoor met een voorzet of schot en dat kan hij fantastisch. Maar laatste tijd gaat hij ook steeds vaker buitenom en geeft hij een harde voorzet met links. Hij is gewoon heel belangrijk."

"Je kan al bijna opschrijven dit toernooi dat hij drie doelpunten gaat maken", merkt Oranje-watcher Rick Kraaijeveld op. Waarop Ali Boussaboun aanhaakt: "Ik denk dat hij wel eens de topscorer allertijden zou kunnen worden. Hij neemt nu ook de strafschoppen en is nog jong." Dat vindt Maaskant nog wat ver gaan: "Dan moet hij er nog wel wat inschieten hoor."

Daar heeft Maaskant ook wel gelijk in. Gakpo heeft in al zijn interlands 21 doelpunten gemaakt en is 'al' 27. Daarmee moet hij nog behoorlijk wat doelpunten overbruggen want Memphis heeft er 55 gemaakt. Hoewel dat nog ver weg is, is iedereen er wel volop van overtuigd dat Gakpo weer van waarde gaat zijn dit WK. "We gaan ongelofelijk veel lol hebben van hem dit WK", belooft Maaskant.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de dagelijkse Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Robert Maaskant en Ali Boussaboun het optreden van Danny Makkelie bij de openingswedstrijd van Amerika. Er waren nog meer Nederlandse tinten bij die wedstrijd die niet onbesproken mogen blijven. Verder kwam ook de bijzondere uitspraak van de burgemeester van New York voorbij. Hij weet zeker dat Nederland snel sneuvelt en Marokko ver komt, die uitspraak zorgt voor veel discussie aan tafel.

Verder wordt er vooruitgeblikt op de eerste wedstrijd van Marokko tegen Brazilië en worden de prestaties van Cody Gakpo bij Oranje onder de loep genomen. Zou hij op termijn topscorer aller tijden kunnen worden? Dat en nog veel meer hoor jij vanaf 7.30 uur in jouw favoriete podcastapp.

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