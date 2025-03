Robert Maaskant

Robert Maaskant is een voormalig profvoetballer en ex-trainer van diverse clubs. Hij kwam als speler uit voor Go Ahead Eagles, FC Emmen, Motherwell, FC Zwolle en Excelsior. Als coach stond hij meerdere keren aan het roer bij RBC Roosendaal en NAC Breda en trainde hij meerdere andere Nederlandse clubs. Verder beleefde Maaskant enkele buitenlandse avonturen in Polen, Amerika en Wit-Rusland. Tegenwoordig is ondernemer en ook analist in de voetbalwereld. Voor Sportnieuws.nl maakt bij elke vrijdag de podcast De Maaskantine (vanaf 15.00 uur te beluisteren via Sportnieuws.nl, Spotify en YouTube), waarin hij zijn scherpe mening geeft en ingaat op enkele pittige stellingen en dilemma's.