Het contrast tussen de uitzwaaiwedstrijd in Nederland tegen Algerije en de eerste WK-wedstrijd in Arlington, een voorstad van Dallas, tegen Japan kan bijna niet groter. De weersvoorspellingen zijn niet mals voor het Oranje van Ronald Koeman. In de stad in de Amerikaanse staat Texas is het broeierig warm.

Het Nederlands elftal verloor in de stromende regen in Rotterdam met 1-0 van Algerije in de uitzwaaiwedstrijd voor het vertrek naar de Verenigde Staten. Donderdag 4 juni vertrekt de selectie eind van de middag naar New York, waar een trainingskampje én een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan wordt gespeeld.

In New York is het de eerste dagen ook nog tropisch met een temperatuur van gemiddeld 31 graden. Op maandag 8 juni, de wedstrijddag tegen WK-debutant Oezbekistan, is het weer aangenaam. Dan is het droog met een temperatuur van 23 graden. Ideaal voetbalweer, maar niet om voor te bereiden op wat Oranje in Arlington te wachten staat.

Weer Dallas voor Nederland - Japan

Op 14 juni is namelijk Nederland - Japan de openingswedstrijd in Groep F in compleet andere weersomstandigheden. Via Weeronline is de voorspelling al te volgen en die is bikkelhard voor de spelers. Het wordt op zondag 14 juni overdag liefst 34 graden en 's nachts koelt het niet verder af dan 24 graden. Bloedheet dus, met ook nog eens een luchtvochtigheid van 59 procent. Er wordt zelfs een waarschuwing afgegeven voor 'extreme hitte'.

De aftraptijd in Nederland is 22.00 uur, maar in Dallas is het zeven uur vroeger. Dus begint Nederland - Japan op het heetst van de dag, om 15.00 uur. Het enige voordeel is dat het Dallas Stadium, zoals het AT&T Stadium op het WK heet, een dak heeft dat dicht kan en dus de zon van het veld kan houden.

Extra drinkpauzes

Vanwege de hoge temperaturen heeft de FIFA vast aangekondigd dat er bij elke wedstrijd extra drinkpauzes worden ingelast. Halverwege de eerste en halverwege de tweede helft is er een korte onderbreking van het spel om spelers te kunnen laten drinken en even op adem te kunnen komen.

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