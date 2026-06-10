Het Nederlands elftal bereidt zich in Kansas City voor op de eerste poulewedstrijd van het WK voetbal tegen Japan. Na de eerste training onder de Amerikaanse zon blikten bondscoach Ronald Koeman en aanvoerder Virgil van Dijk in een bomvolle perszaal alvast vooruit op het openingsduel. Een wedstrijd die volgens de bondscoach 'interessant en moeilijk' zal zijn.

Dat het WK nu écht gaat beginnen, is duidelijk zichtbaar in de perszaal in Kansas City. Het lokale Hilton-hotel, naast het trainingscomplex van Oranje, is volledig omgebouwd om plaats te maken voor de hordes journalisten die naar de uithoek van de stad zijn afgereisd om bondscoach Ronald Koeman en aanvoerder Virgil van Dijk aan te horen in aanloop naar de eerste wedstrijd van het WK voetbal.

Die eerste wedstrijd is tegen het sterke Japan, misschien wel de lastigste tegenstander van Oranje in de poulefase van het WK. Ook aanvoerder Virgil van Dijk beseft dat Nederland direct scherp zal moeten zijn tegen de Aziatische grootmacht. "Japan is erg sterk. Ze spelen met veel discipline en hebben ook erg veel kwaliteit. We kijken er erg naar uit."

Complimenten voor Japan

Ook bondscoach Ronald Koeman is complimenteus over de Japanners. De bondscoach weet dat Oranje direct aan de bak moet tegen Japan. "We hebben ze geanalyseerd en we weten dat ze sterk zijn als team. Ze zijn fysiek erg sterk en het wordt zeker niet makkelijk. Wij geloven in onszelf. We respecteren Japan, maar wij zijn Holland, dus ze zullen ons ook respecteren. Het wordt een moeilijke wedstrijd, maar we zijn vol vertrouwen."

Over de opstelling voor de wedstrijd tegen Japan laat Koeman, zoals gebruikelijk, nog weinig los. Toch lijkt die voor een groot deel al in te vullen. Tijdens de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan stond de beoogde basiself, met onder anderen Donyell Malen in de spits, namelijk al op het veld. Voor Koeman zijn de meeste keuzes inmiddels wel duidelijk, ook als het gaat om de spitspositie: "Als ik dat nu nog niet zou weten, dan zou ik mijn huiswerk niet goed gemaakt hebben."

Misschien wel het grootste vraagteken in de opstelling van Oranje is de keeper. Bart Verbruggen viel geblesseerd uit in de oefeninterland tegen Oezbekistan en ontbrak op de eerste groepstraining van Oranje in Kansas City. De onomstreden eerste keeper van Oranje volgt een individueel programma om op tijd fit te raken voor de wedstrijd tegen Japan. "We hebben er vertrouwen in dat het goed gaat komen. Het is een kneuzing, dus het had erger kunnen zijn. We moeten het dag voor dag bekijken."

Voorbereiding geeft weinig vertrouwen

De voorbereiding van Oranje op het WK verliep allesbehalve vlekkeloos. De uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije ging verloren (0-1) en ook tegen Oezbekistan (2-1) kwam Oranje met de schrik vrij dankzij twee benutte strafschoppen van Cody Gakpo. De resultaten hebben bij het Nederlandse publiek in ieder geval niet voor torenhoge verwachtingen richting het WK gezorgd. Dat is iets waar aanvoerder Virgil van Dijk zich niet mee bezighoudt: "Ik richt me alleen maar op dingen waar ik daadwerkelijk invloed op heb. Dat is op deze groep en op onze trainingen en voorbereidingen. Dat proberen we gewoon zo goed mogelijk te doen."

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