De FIFA heeft vlak voor de start van het WK het shirt van één van de deelnemers verboden. Het tenue voldoet namelijk niet aan de reglementen van de wereldvoetbalbond doordat er een oorlogstafereel op staat.

Het gaat om het shirt van het Haïtiaanse elftal. Dat land heeft daags voor de eerste WK-wedstrijd een nieuw shirtontwerp moeten presenteren nadat de FIFA het oorspronkelijke ontwerp niet goedkeurde. Het shirt bevatte een illustratie van de Slag om Vertières in 1803, de slag die Haïti verzekerde van zijn onafhankelijkheid.

Het Haïtiaanse team had twee vriendschappelijke wedstrijden gespeeld in het shirt in Florida. Volgens de Colombiaanse fabrikant Saeta is het shirt aangepast om te voldoen aan de FIFA-regulering. Het zou niet zijn gegaan om een politiek statement, aldus de producent.

Eerder dit jaar was er ook al ophef om de outfit van een Haïtiaans nationaal team, toen voor de delegatie op de Winterspelen. Daarop stond de revolutionair Louverture te paard.

Verrassende WK-deelnemer

Haïti behoort bij de verrassende deelnemers van dit WK. Het land plaatste zich voor het eerst in 52 jaar en maakt zich op voor de tweede deelname. Haïti zit op het WK in groep B met Brazilië, Marokko en Schotland. De Schotten zijn zaterdag in het Boston Stadium de eerste tegenstander. Bij Ha:it

De Haïtianen gaan tijdens dit WK op jacht naar hun eerste punt ooit. Bij hun vorige deelname aan het WK verloren ze alle drie hun groepsduels. Italië (1-3), Polen (0-7) en Argentinië (1-4) bleken toen een maatje te groot.

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