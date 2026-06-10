Het Nederlands elftal scoorde in aanloop naar het WK voetbal geen veldgoal en dat baart de kijker thuis zorgen. Tegen Algerije werd er helemaal niet gescoord en ook in de laatste oefenwedstrijden tegen Oezbekistan stond het vizier van de Oranje-spelers verre van op scherp. Bondscoach Ronald Koeman wijst naar ex-topspits Ruud van Nistelrooij in zijn staf. Aanvoerder Virgil van Dijk speelt ook zijn rol in het verhogen van het rendement voorin.

"Het is nu niet ineens een hoofdpijndossier", sprak bondscoach Koeman op de persconferentie na afloop van de eerste training in Kansas City woensdag. "We hebben genoeg aanvallers die de kwaliteiten hebben om te scoren en we zijn nu echt niet ineens aan de goden overgeleverd of kansen doelpunten worden of niet." Tussen neus en lippen door gaf hij ook een veelzeggend antwoord op de vraag wat hij er als trainer aan kan doen. "Wisselen."

Donyell Malen, die sinds zijn transfer in de winterstop naar AS Roma uitgroeide tot een doelpuntenmachine, kreeg in de oefenwedstrijden tegen Algerije en Oezbekistan de kans in de punt van de aanval. Ook omdat Memphis Depay nog niet fit genoeg is na een wekenlange blessure waarvan hij pas vlak voor de voorbereiding op het WK van hersteld was. Koeman wilde nog niet prijsgeven of hij in zijn beoogde basiself gaat wisselen. Maar wel dat hij 'het al weet'. "Anders zou ik mijn huiswerk niet goed gedaan hebben."

Rendement

Koeman zag dat het rendement in de afsluitende oefenduels 'heel laag' was. Een handvol kansen werd per wedstrijd om zeep geholpen door diverse spelers. "Rendement is heel bepalend in het voetbal. Het is niet zo dat ik er minder vertrouwen van heb gekregen voor zondag tegen Japan. Dat wordt wel een examen. Als we dan die kansen wel afmaken, wordt het een heel ander verhaal."

Tegen Algerije (0-1 verlies), Oezbekistan (2-1 winst dankzij twee rake strafschoppen) en het reserve-elftal van Oezbekistan (1-2 verlies) zag Koeman ook wel dat het veel beter uit had kunnen pakken. "Ik kan beelden laten zien (van die besloten laatste wedstrijd, red.)... Ook daar hebben we veel open kansen laten liggen. Het lag in het verlengde van de hoofdwedstrijd."

Ruud van Nistelrooij

In zijn staf heeft Koeman de beschikking over voormalig topspits Ruud van Nistelrooij, die enigszins vertraagd aansloot bij de selectie in Amerika. Hij moet zorgen dat de aanvallers in topvorm zijn. "Het is ook zijn schuld", grapte Koeman over het gebrek aan scherpte in de oefenduels. "Met zijn eigen ervaring en kennis als aanvaller zien we hem elke dag met zijn laptop lopen en met de jongens zitten om beelden te laten zien en keuzes te laten maken. Hij en wij doen daar heel veel aan. De aandacht en het vertrouwen. Het ligt uiteindelijk bij de speler, die moet ze er in schieten, maar de voorwaarden creëren proberen we op allerlei manieren."

Aanvoerder Van Dijk speelt daar ook een rol in. "Ik moet vertrouwen geven en blijven geven. Het is niet zo dat ze er ineens niks meer van kunnen", doelt hij op zijn medespelers. "We moeten gewoon doorgaan, die kansen komen echt wel weer."

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