De FIFA heeft een verklaring uitgegeven waarin wordt bevestigd dat de technologie die verantwoordelijk is voor het genereren van VAR-buitenspelbeelden een systeemstoring had ondervonden tijdens het veelbesproken gelijkspel van Qatar tegen Zwitserland op het WK.

Het bizarre incident vond plaats toen Zwitserland een penalty kreeg, ondanks dat middenvelder Remo Freuler buitenspel leek te staan tijdens de aanval. Breel Embolo benutte de daaropvolgende strafschop nadat Freuler werd neergehaald door de Qatarese doelman Mahmud Abunada. De wedstrijd eindigde later in een 1-1 gelijkspel.

Hoewel de situatie door de VAR werd bekeken, bleef de beslissing op het veld staan. De officials oordeelden dat Freuler geen buitenspel stond.

FIFA's opvallende verklaring

Na het incident toonde de FIFA geen herhaling van de semi-automatische buitenspellijnen, en onthulde later dat het systeem defect was geraakt. In een officiële verklaring legde de voetbalbond de situatie uit die leidde tot de VAR-fout tijdens de wedstrijd.

"Tijdens de wedstrijd Qatar tegen Zwitserland in de San Francisco Bay Area verhinderde een korte technische storing dat de animatie van de buitenspellijn werd gegenereerd voorafgaand aan de penalty die Zwitserland in de 14e minuut kreeg. Het probleem werd snel opgelost."

De verklaring vervolgde: "De workflow van de VAR werd niet beïnvloed door dit probleem en volgde de normale procedure bij het controleren van de beslissing op het veld. De lijnen die de VAR gebruikte om de positie van de relevante spelers te controleren, toonden niet aan dat de aanvallende speler buitenspel stond in een van de twee situaties direct voorafgaand aan de penaltybeslissing."

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