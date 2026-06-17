Nederland speelt zaterdag om 19.00 uur (Nederlandse tijd) de tweede wedstrijd van het WK tegen Zweden. Inmiddels is ook duidelijk wie de leiding heeft tijdens die wedstrijd. De FIFA heeft opmerkelijk genoeg gekozen voor een scheidsrechter die afgelopen week nog geblesseerd afhaakte voor een ander WK-duel.

Nederland hoopt zaterdag in Houston de eerste zege van dit WK te boeken nadat er in de openingswedstrijd met 2-2 werd gelijkgespeeld tegen Japan. Dat belooft nog niet heel simpel te worden, want Zweden begon overtuigend aan het toernooi met een 5-1 zege op Tunesië. Daarbij grepen topspitsen Alexander Isak en Viktor Gyökeres de hoofdrol.

Voor de wedstrijd tussen de twee Europese landen heeft de FIFA ook een arbiter uit hetzelfde continent aangesteld. De ervaren Engelsman Oliver heeft de leiding. Zijn aanstelling is vrij bijzonder, want afgelopen week moest hij door een blessure nog een ander duel aan zich voorbij laten gaan. De FIFA had hem gekozen voor Ivoorkust - Ecuador, maar een dag voor dat duel bleek hij door een blessure niet fit genoeg.

Die kwetsuur blijkt dus niet erg ernstig, want zaterdag heeft hij in Houston de leiding over Nederland - Zweden. Het wordt de vierde keer dat Oliver een wedstrijd van Oranje gaat fluiten. De vorige drie duels waren allemaal kwalificatiewedstrijden. Nederland won onder zijn leiding in 2017 van Belarus (3-1) en was in 2023 te sterk voor Griekenland (3-0), maar verloor in 2021 van Turkije (4-2).

Veel bekenden op het veld

Oliver komt in het veld veel bekenden tegen, want een groot gedeelte van de selectie van Oranje speelt in de Premier League en daar fluit hij normaal zijn wedstrijden. Ook de Zweedse topspitsen Isak (Liverpool) en Gyökeres (Arsenal) zijn beiden actief in de Engelse competitie. Bij de toss voor de wedstrijd komt hij met aanvoerders Virgil van Dijk (Liverpool) en Victor Lindelöf (Aston Villa) ook twee bekende gezichten tegen.

Incident met Arne Slot

De Engelsman kwam vorig jaar overigens nog in het opspraak door een incident met toenmalig Liverpool-trainer Arne Slot. Hij zag zijn ploeg in de slotfase van de wedstrijd tegen Everton de gelijkmaker slikken en na afloop namen de emoties de overhand bij de Nederland. Bij het geven van een hand aan Oliver zou Slot hebben uitgehaald met de woorden: "You gave them f*cking everything. I hope you are proud of that performance."

Een minuut later ging Slot opnieuw verhaal halen en richtte hij zich tot Oliver met de dreigende woorden: "If we don't win the league, I'll f*cking blame you." Dit was de druppel voor Oliver, die direct een rode kaart trok voor de toenmalige trainer. Het incident zorgde voor veel ophef en leverde Slot een schorsing op. Uiteindelijk hoefde hij hem niet de schuld te geven, want Liverpool werd in dat seizoen kampioen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover