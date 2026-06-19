De tweede helft van de wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Australië op het WK voetbal was qua spel wellicht niet de meest opvallende. Toch gebeurde er in de diepe blessuretijd iets opmerkelijks. De Duitse scheidsrechter Felix Zwayer kreeg ergens last van en ging plots naar de grond.

De Verenigde Staten heeft zich officieel geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Het gastland won ook de tweede groepswedstrijd tegen Australië (2-0). Aan het eind van de wedstrijd ging de aandacht opeens naar scheidsrechter Felix Zwayer. Hij ging na een korte inspanning plots naar de grond.

Blessure

Met nog drie minuten te gaan in de extra tijd raakte Zwayer opeens geblesseerd. Hij zakte naar de grond nadat hij een sprintje had ingezet. Waarschijnlijk kreeg hij een krampaanval. Vervolgens werd hij direct ondersteund door spelers van zowel de Verenigde Staten als Australië. Ook kwam er nog een verzorger binnen de lijnen die hem enigszins oplapte. Op dat moment waren er nog slechts enkele minuten te gaan.

Na een korte onderbreking kon de Duitser alsnog de resterende minuten van de wedstrijd fluiten. In het slot van het duel gebeurde er niet al te veel meer, waarna Zwayer kon affluiten. Wat hem precies mankeert en of het mogelijke gevolgen heeft voor zijn verloop dit WK is nog onduidelijk.

Zwayer was bezig aan zijn eerste wedstrijd tijdens dit WK. Hij geldt volgens de UEFA al jaren bij de beste scheidsrechters van Europa. In het verleden floot hij al eens de finale van de Europa League en die van de Nations League. Aan het begin van zijn loopbaan raakte hij verwikkeld in een matchfixingschandaal in Duitsland. Na enige tijd geschorst te zijn geweest, keerde hij weer terug binnen de lijnen.

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