Het Nederlands elftal is inmiddels afgereisd naar Houston voor de belangrijke confrontatie met Zweden op het WK voetbal. Daarvoor vertoefden de internationals in het basiskamp in Kansas City. Daar ging het echter bijna mis voor een aantal spelers. Zij ontsnapten ternauwernood aan een 'ramp'.

Oranje neemt het op zaterdagavond op tegen Zweden in het tweede groepsduel op dit WK voetbal. Bij winst is het Nederlands elftal bijna zeker van een plek in de knock-outfase. De zorgen gaan vooraf naar middenvelder Frenkie de Jong. Het had bovendien weinig gescheeld of veel meer internationals waren niet in staat om mee te doen.

Aan een ramp ontsnapt

In het basiskamp in Kansas City is er voor de spelers van het Nederlands elftal zo nu en dan ook ruimte om erop uit te gaan. Vaak kunnen ze redelijk anoniem de straat op en ook een bezoekje brengen aan andere sporten. Onlangs waren internationals Guus Til, Jan Paul van Hecke, Teun Koopmeiners, Mats Wieffer, Bart Verbruggen en Micky van de Ven aanwezig bij een honkbalwedstrijd van de Kansas City Royals. Daar ging het echter bijna mis.

In de podcast Kick-Off Oranje van de Telegraaf bespreken Valentijn Driessen en Mike Verweij pal voor het stadion van de Royals het reilen en zeilen van Oranje. Eerst hebben ze het over de vermeende blessure van Frenkie de Jong, maar dan begint Verweij plots met een angstvallig verhaal. "Het Nederlandse voetbal is aan een ramp ontsnapt", begint de voetbaljournalist.

'Bijna geschept'

"Vandaag heeft iedereen het tijdens de persconferentie over de mogelijke blessure van Frenkie de Jong", vervolgt Verweij, die zich vervolgens richt op een groep andere internationals. "Een vrouw bij het stadion vertelde dat de spelers die bij die honkbalwedstrijd aanwezig waren, bijna geschept werden door een vrouw van de FIFA. Die was wat spullen vergeten en stapte de auto in."

"Toen reed ze tegen het verkeer in, en toen kwam ze de spelers van het Nederlands elftal tegen. Die had ze bijna op de motorkap. Gelukkig ging dat net aan goed", besluit Verweij. De aanwezige internationals zijn dus aan een kleine ramp ontsnapt, aangezien ze bijna werden aangereden. Gelukkig liep het met een sisser af.

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