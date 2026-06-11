Cristiano Ronaldo of Lionel Messi als wereldkampioen? In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast kregen Robert Maaskant en Hedwiges Maduro die lastige keuze voorgeschoteld. De twee oud-voetballers waren opvallend lovend over Portugal en zien de ploeg van bondscoach Roberto Martínez als serieuze outsider voor het WK. Al plaatsen ze daarbij wel een kanttekening rondom vedette Ronaldo (41).

Maaskant kiest uiteindelijk voor een wereldtitel van Ronaldo. "Puur omdat het hem een keer gegund is", steekt de oud-trainer van wal. "Portugal heeft een gemeen goede ploeg, waarin Ronaldo zelfs een beetje in de weg loopt. Zij hebben een héél goede ploeg met jongens die allemaal in de top spelen. Eigenlijk is Ronaldo de enige die daar wat buiten valt, maar aan de andere kant is hij dé leider in dat elftal."

Ander niveau bij Ronaldo

Maaskant ziet dat Ronaldo sportief niet meer het niveau van vroeger aantikt, maar denkt wel dat de superster zijn rol inmiddels begrijpt. "Hij speelt natuurlijk in de zandbak en dat is géén topniveau. Dat zie je ook wel een klein beetje in de beelden die we natuurlijk regelmatig voorbij zien komen", meent de Sportnieuws.nl-host. "Ik denk alleen dat hij zich, zelfs met zijn grootheid, prima kan schikken in zijn rol bij Portugal."

Beluister hieronder de eerste aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

Maduro sluit zich daarbij aan en denkt dat Ronaldo inmiddels beseft dat Portugal het als collectief moet doen. "Ik denk dat hij ook wel écht beseft: dit moeten we samen doen, alleen dan maak je kans om het WK te winnen. Hij weet ook wel dat hij niet meer de Ronaldo van vroeger is", denkt de oud-international, die vol lof is over de overige namen van het Zuid-Europese land. "Als je kijkt naar dat team: Vitinha, Neves, Bruno Fernandes, Nuno Mendes en bijvoorbeeld Leao. Nou, hallo..."

Is Portugal beter zonder Ronaldo?

Volgens Maduro bewees Portugal al dat het uitstekend zonder Ronaldo kan functioneren. "Ik heb een oefenwedstrijd van Portugal gezien toen Ronaldo geschorst was", doelt de ex-topvoetballer op het duel tegen Armenië (9-1). "Ze speelden de tegenstander helemaal zoek. Ik denk eerlijk gezegd dat Portugal beter is zonder Cristiano Ronaldo, maar hij gaat natuurlijk gewoon spelen. Ik denk alleen dat we pas het échte Portugal gaan zien, als hij gestopt is", besluit Maduro.

Dagelijkse voetbalshow

Tijdens het WK voetbal bespreekt Robert Maaskant dagelijks met wisselende gasten alles rond het toernooi in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. Samen met Hedwiges Maduro blikt hij vooruit op de favorieten voor de wereldtitel, komen opvallende Oranje-verhalen voorbij en wordt onder meer gesproken over Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en verrassende WK-landen. Ook het Curaçao van Dick Advocaat komt aan bod. De Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast is te bekijken en beluisteren via de bekende podcastplatforms.

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