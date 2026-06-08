Het laatste oefenduel van Oranje voor het WK voetbal tegen Oezbekistan stond in het teken van heel blijven. Vlak na rust ging het echter toch mis, want doelman Bart Verbruggen kwam na het vangen van een bal heel lelijk terecht en had veel pijn. Hij moest even later zelfs gewisseld worden.

Nederland oefent maandag achter gesloten deuren tegen de Oezbeken en dat is de laatste test voor de ploeg van Ronald Koeman voordat het WK komende zondag gaat beginnen. Het is voor Oranje vooral belangrijk om geen blessures op te lopen en wat dat betreft was het een flinke dreun dat vlak voor het duel bleek dat Jurriën Timber niet fit genoeg was om mee te doen en zelfs het hele WK mist.

Oranje leidde bij rust met 1-0 tegen Oezbekistan dankzij een benutte penalty van Cody Gakpo en leek tegen de mindere tegenstander een vrij zorgeloze tweede helft tegemoet te gaan. Dat veranderde echter toen Verbruggen na tien minuten in de tweede helft bij een vrije trap van Oezbekistan plotseling erg lelijk ten val kwam.

Blessure bij doelman Verbruggen

De doelman van Oranje plukte de bal weliswaar uit de lucht, maar werd daarbij dusdanig gehinderd door één van de Oezbeken dat hij uit balans raakte. Verbruggen kwam daardoor erg hard op de grond terecht. Daarbij kwam hij verkeerd terecht en direct was er veel pijn bij de keeper. Hij greep na het moment naar zijn heup.

Het zorgde direct voor schrik bij Oranje, want Verbruggen is al jarenlang de vaste doelman van het Nederlands elftal. Bondscoach Koeman liet daarop direct reservedoelman Mark Flekken aan de warming-up beginnen. Verbruggen probeerde het nog even na een behandeling, maar moest enkele minuten later toch gewisseld worden. Flekken kwam in het veld als vervanger.

Voor Verbruggen is het te hopen dat de blessure meevalt. Over zes dagen begint Nederland al aan het WK met een wedstrijd tegen Japan. Bondscoach Koeman had eerder al aangegeven dat Verbruggen tijdens het WK zijn eerste doelman is.

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