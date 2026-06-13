In Los Angeles brak het feest al een kleine anderhalf uur voor de start van de aftrap los. Met een ceremonie die diende als reis door de tijd werden vele hoogtepunten vande Verenigde Staten gesymboliseerd. Iedereen mag het weten in de USA: het WK voetbal is ook daar van start gegaan.

De ceremonie begon 150 jaar terug in de tijd: met een marching-band die de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten symboliseerden. Daarna verscheen een straatvoetballer met een gouden bal die letterlijk door de tijd heen liep. Hij bracht de show naar het heden waar Future and tyla een optreden gaven.

Veel optredens

Met een boel dansers, allemaal met een gouden bal in de hand, trad Future op voor de grote versie van de wereldbeker. Samen met Tyla bracht hij het nummer met de toepasselijke titel Game Time. Terwijl hET SoFi-stadion in LA steeds voller raakte, was het ook tijd voor de volgende act. Aan de hand van diezelfde straatvoetballer, werd er doorgeschakeld naar K-popster Lisa, Anitta en Rema.

Het is geen toevalligheid dat Amerika start in het SoFI-stadion. Het is namelijk het duurste stadion van de wereld, terwijl het niet direct het grootste is. Er is plaats voor 70.240 toeschouwers en kostte 5,5 miljard dollar. Het feest werd afgesloten met verschillende AfroBeats waarna de ceremonie even plaats moest maken voor de voetballers van de VS en Paraguay. Zij moesten de warming-up gaan doen, waarna de ceremonie weer door zou gaan.

Meerdere openingsceremonies

Het is de derde openingsceremonie van het WK voetbal en dat is een unicum. Nog nooit werd er een WK afgewerkt met drie openingsshows. Dat heeft alles te maken met de organisatie in drie verschillende landen. Op de openingsdag werd er een ceremonie gehouden in Mexico, een dag later op vrijdag werd de ceremonie geopend in Canada en nu was het de beurt aan de Verenigde Staten.

WK voetbal

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