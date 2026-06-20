De supporters waren het tijdens Nederland - Zweden duidelijk zat. Toen er halverwege de tweede helft opnieuw werd stilgelegd voor een zogeheten hydration break, klonk vanaf de tribunes een luid fluitconcert. De fans lieten daarmee merken weinig op te hebben met de onderbrekingen die door de hitte noodzakelijk zijn.

Op het WK wordt een wedstrijd elke helft een keer onderbroken voor een drinkpauze. De scheidsrechter legt het spel halverwege de helften stil voor een onderbreking van drie minuten en zo is voetbal veranderd in een sport met vier kwarten.

Fluitconcert

En daar is lang niet iedereen blij mee. Zo klonk er tijdens de tweede helft van het WK-duel tussen Nederland en Zweden een striemend fluitconcert toen er werd gefloten voor de tweede hydration break.

Ook bij andere wedstrijden op dit WK zorgden de extra drinkpauzes al voor irritatie op de tribunes. Zo lieten supporters ook tijdens Engeland - Kroatië duidelijk merken dat zij de onderbrekingen maar moeilijk konden waarderen.

De reden die voor de drinkpauze wordt gegeven is de hoge temperatuur tijdens de wedstrijden. Het extra drinken zou noodzakelijk zijn voor de gezondheid van de spelers. Maar het valt tijdens de meeste duels nogal mee met de warmte én omdat de FIFA tv-zenders toestaat om reclames uit te zenden tijdens de onderbreking, bestaat bij veel mensen het idee dat het vooral een commerciële truc is om nog wat meer geld te verdienen.

Kritiek van Van Dijk

Oranje-captain Virgil van Dijk sprak zich eerder ook al uit over de hydration breaks. Dat deed hij na de eerste groepswedstrijd van Oranje, die met 2-2 gelijk werd gespeeld tegen Japan.

"Ik vind de drinkpauzes een beetje interessant", begon Van Dijk, duidelijk zijn woorden afwegend. "Ik heb bijna alle wedstrijden tot nu toe gezien. Elke keer als we naar de reclame gaan... Ik vind dat niet echt prettig. Voor de neutrale tv-kijker lijkt het me ook niet fijn."

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