Een enorme domper voor het Nederlands elftal: verdediger Jurriën Timberis vlak voor de start van het WK voetbal afgehaakt bij Oranje. De topverdediger van Arsenal was al lange tijd een twijfelgeval voor het WK, maar leek precies op tijd fit. Tot maandag, want toen bleek dat bondscoach Ronald Koeman definitief een streep door de naam van Timber moest zetten. Hij heeft wel een vervanger opgeroepen om de selectie weer naar 26 spelers te krijgen.

De KNVB meldt dat Timber alsnog is afgevallen voor de WK-selectie. Timber raakte in maart geblesseerd bij zijn club Arsenal en daarna was het een race tegen de klok om het WK te halen. Dat leek te gaan lukken, want de verdediger maakte eind mei zijn rentree bij zijn club in de verloren Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain. Timber kwam daar in de 66e minuut als invaller in het veld en aangezien het verlengen werd, speelde hij uiteindelijk bijna een uur.

Timber 'niet voldoende hersteld'

Koeman riep Timber dan ook gewoon op voor het WK, maar door de Champions League-finale sloot hij wel pas enkele dagen later bij de selectie aan. Hij miste het oefenduel met Algerije van afgelopen week, maar vloog een dag na die wedstrijd wel gewoon mee met Oranje naar de Verenigde Staten. Nederland speelt maandagavond in New York een oefenduel tegen Oezbekistan, maar ruim een uur voor de aftrap kwam er heel vervelend nieuws.

Volgens de bond is Timber niet voldoende hersteld van een liesblessure om op 'een medisch verantwoorde manier deel te nemen aan het WK'. De tweelingbroer van Quinten zal daarom na de wedstrijd tegen Oezbekistan het trainingskamp van Oranje verlaten. Voor Timber zal het een enorme dreun zijn, want hij miste twee jaar geleden ook al het EK door een blessure. Eerder was hij wel onderdeel van de Nederlandse selectie op het EK van 2021 en het WK van 2022.

Koeman roept vervanger op

Bondscoach Koeman heeft Lutsharel Geertruida opgeroepen als vervanger. Hij stond door de onzekere situatie rond Timber al op de reservelijst. Geertruida deed afgelopen week als invaller ook al mee in het oefenduel tegen Algerije. Voor de oud-Feyenoorder wordt het na het EK van twee jaar geleden zijn tweede eindtoernooi.

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