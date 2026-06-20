Een dag voor het cruciale WK-duel met Zweden heeft bondscoach Ronald Koeman een update gegeven over de fitheid van zijn selectie. Nadat Quinten Timber eerder deze week al moest afhaken voor de wedstrijd in Houston, blijkt nu ook dat Frenkie de Jong niet helemaal ongeschonden uit een trainingsincident met zijn ploeggenoot is gekomen.

De voorbereiding van Oranje op het duel met Zweden leek een lange tijd vlekkeloos te verlopen. De ploeg van Ronald Koeman trainde twee dagen voor aanvang van het duel nog met de volledige groep en de bondscoach leek lange tijd 'gewoon' over al zijn spelers te kunnen beschikken in het cruciale duel met Zweden. Een dag voor de wedstrijd ziet dat beeld er echter compleet anders uit.

Eerst was het Quinten Timber die geblesseerd moest afhaken nadat hij een lichte hersenschudding opliep tijdens een duel op de training van Oranje. Tijdens de persconferentie daags voor de wedstrijd heeft Koeman nog een zorgwekkende update gegeven. Frenkie de Jong blijkt namelijk ook niet helemaal ongeschonden uit datzelfde duel op de training te zijn gekomen. Volgens Koeman gaat het om een blessure 'onder de middel' van De Jong.

Frenkie de Jong

Volgens Koeman waren er meerdere spelers betrokken bij het duel op de training waar Quinter Timber de hersenschudding opliep. Te veel wil hij niet in detail treden over wat er precies heeft voorgevallen op de training. Aangezien het bij Timber gaat om een hersenschudding en bij Frenkie de Jong over een blessure onder de middel roept het toch nog wat meer vragen op. "Quinten struikelde en daardoor liep hij de hersenschudding op. En verder kan ik er weinig over zeggen", aldus de bondscoach. Of de middenvelder kan starten in het duel met Zweden kan de bondscoach nog niet bevestigen: "We gaan kijken hoe zijn reactie is en daarna gaan we de keuze maken."

Nederland - Zweden

Het Nederlands elftal neemt het zaterdag in het Houston Stadium op tegen Zweden. Voor de ploeg van Ronald Koeman staat er veel op het spel, want na het gelijkspel tegen Japan zijn de punten hard nodig om een grote stap richting de knock-outfase te zetten. De wedstrijd tegen de Scandinaviërs begint om 19.00 uur Nederlandse tijd. Daarna wacht voor Oranje nog één groepswedstrijd: op vrijdag 26 juni om 01.00 uur Nederlandse tijd neemt Nederland het op tegen Tunesië.

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